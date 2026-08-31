جمعية المستثمرين الأردنية تطلق أسبوع نقل مجاني للباحثين عن عمل من الزرقاء والرصيفة إلى مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية

خبرني - أعلنت جمعية المستثمرين الأردنية عن إطلاق مبادرة لتوفير النقل المجاني لمدة أسبوع كامل للباحثين عن عمل والعاملين الجدد من أبناء الزرقاء والرصيفة إلى مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية – سحاب، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى الفرص المتاحة لدى المصانع وتشجيعهم على الالتحاق بالقطاع الصناعي.

وبموجب المبادرة، ستتحمل الجمعية كامل أجرة استخدام خط الباص المباشر بين مجمع الأمير راشد/مجمع الزرقاء الجديد ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية – سحاب، اعتباراً من يوم الثلاثاء 1/9/2026 ولمدة أسبوع، بحيث يتمكن الباحثون عن عمل من الوصول إلى المدينة الصناعية والاستفادة من فرص التشغيل المتاحة دون تحمل كلفة المواصلات خلال هذه الفترة.

وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي إن المبادرة تأتي استكمالاً لإطلاق خط النقل العام الجديد بين الزرقاء ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، وانطلاقاً من دور الجمعية في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين والباحثين عن عمل.

وأضاف الرجبي أن المواصلات تشكل أحد أبرز التحديات أمام التحاق الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة داخل المناطق الصناعية واستمرارهم فيها، مؤكداً أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إزالة هذا العائق وتشجيع الباحثين عن عمل على الوصول إلى المصانع والتعرف مباشرة على فرص التشغيل المتاحة.

وقال: "لدينا مصانع تبحث عن عاملين، وفي المقابل لدينا شباب وشابات في الزرقاء والرصيفة يبحثون عن فرص عمل، ودورنا أن نساعد في ربط الطرفين. لذلك قررت الجمعية أن تتحمل كلفة المواصلات لمدة أسبوع، لتكون رسالتنا للباحث عن عمل واضحة: الفرصة موجودة… والمواصلات علينا."

وأوضح الرجبي أن المبادرة لا تقتصر على توفير النقل المجاني، إذ ستعمل الجمعية بالتوازي على حصر الشواغر والاحتياجات الفعلية للمصانع داخل مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية والإعلان عنها للباحثين عن عمل، بما يسهم في توجيههم نحو فرص حقيقية تتناسب مع احتياجات المنشآت الصناعية.

كما ستعمل الجمعية على التنسيق مع وزارة العمل ومديرية عمل الزرقاء/قسم التشغيل للوصول إلى الباحثين عن عمل في محافظة الزرقاء والرصيفة، وتعريفهم بالفرص المتاحة وتشجيعهم على الاستفادة من أسبوع النقل المجاني والتقدم للشواغر المتوفرة.

وأكدت الجمعية أن المبادرة تستهدف كذلك العاملين الجدد الذين يلتحقون بالعمل في المصانع خلال الفترة المحددة، بهدف مساعدتهم في المرحلة الأولى من انتقالهم إلى العمل وتشجيع استدامة التشغيل.

وكانت جمعية المستثمرين الأردنية قد أطلقت بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري خط النقل العام المباشر الذي يربط الزرقاء بمدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية – سحاب، في إطار جهودها لمعالجة تحدي النقل من وإلى المدينة الصناعية وتسهيل وصول العاملين إلى مواقع عملهم.

وأكدت الجمعية أن أسبوع النقل المجاني سيكون أيضاً فرصة لتشجيع الباحثين عن عمل على تجربة الخط والتعرف على سهولة الوصول إلى المدينة الصناعية، إلى جانب تقييم احتياجات المستخدمين والاستماع إلى ملاحظاتهم بما يساعد على تطوير الخدمة مستقبلاً.

ودعت جمعية المستثمرين الأردنية المصانع التي لديها شواغر حالية إلى تزويد الجمعية باحتياجاتها من العمالة، كما دعت الباحثين والباحثات عن عمل في الزرقاء والرصيفة والمناطق المجاورة إلى متابعة الإعلانات التي ستصدر عن الجمعية حول الوظائف المتاحة وآلية الاستفادة من خدمة النقل المجاني.

واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن المبادرة تأتي ضمن توجهها لتعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والجهات الرسمية، والمساهمة في تشغيل الأردنيين، ودعم المصانع في استقطاب العمالة، وتحويل النقل من عائق أمام التشغيل إلى وسيلة تسهّل الوصول إلى فرص العمل.