وفيَّات الأردن.. الإثنين 31-8-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين، 31-8-2026:
- أبراهيم أسحق عبدالرحمن
- أسر معتز البري
- إبراهيم حسن أسعد الحاج إبراهيم
- إسماعيل عبدالله مطير الجبارات
- إياس ضياء غازي ابو طبنجة
- ابراهيم عبدالقادر مطالبة
- أحمد عبدالهادي محمد النجداوي
- آمال عبدالحميد مصطفى صوالحة
- أنس معتز البري
- ثائر خالد احمد الزيود
- جمال إبراهيم مناصرة
- حسن أيمن سباعنة
- خالد احمد جعفر الطراونة
- طه عواد الخزاعلة
- عبدالحليم محمد الحراحشه
- على مصطفى الواعر
- علي تحسين حسيب النابلسي
- علي سالم الشرمان
- علي شريف السعيد
- غصاب محمد نصير الدردان
- فضا خليف المرحيل الخوالده
- قاسم محمد الشريتح
- لمعة عزات الخطيب التميمي
- محمد هاني الطعاني
- محمود نجيب الحمدان
- نادية عبدالفتاح الملاح
- نعيمه اسماعيل عوض الحساسنه
- هادية عبدالمجيد العبدالله الخطيب
- يحيى ماجد محمد صندوقة
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون