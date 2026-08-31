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الاثنين: 31 أغسطس 2026
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وفيَّات الأردن.. الإثنين 31-8-2026

  • 31 أغسطس 2026
  • 10:56
وفيَّات الأردن الإثنين 3182026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين، 31-8-2026:

- أبراهيم أسحق عبدالرحمن

- أسر معتز البري

- إبراهيم حسن أسعد الحاج إبراهيم

- إسماعيل عبدالله مطير الجبارات

- إياس ضياء غازي ابو طبنجة

- ابراهيم عبدالقادر مطالبة

- أحمد عبدالهادي محمد النجداوي

- آمال عبدالحميد مصطفى صوالحة

- أنس معتز البري

- ثائر خالد احمد الزيود

- جمال إبراهيم مناصرة

- حسن أيمن سباعنة

- خالد احمد جعفر الطراونة

- طه عواد الخزاعلة

- عبدالحليم محمد الحراحشه

- على مصطفى الواعر

- علي تحسين حسيب النابلسي

- علي سالم الشرمان

- علي شريف السعيد

- غصاب محمد نصير الدردان

- فضا خليف المرحيل الخوالده

- قاسم محمد الشريتح

- لمعة عزات الخطيب التميمي

- محمد هاني الطعاني

- محمود نجيب الحمدان

- نادية عبدالفتاح الملاح

- نعيمه اسماعيل عوض الحساسنه

- هادية عبدالمجيد العبدالله الخطيب

- يحيى ماجد محمد صندوقة

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

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