*
الاثنين: 31 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن يواصل احباط المخدرات الطائرة.. شرقاً وجنوباً

  • 31 أغسطس 2026
  • 10:46
الأردن يواصل احباط المخدرات الطائرة شرقاً وجنوباً

خبرني -  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محمّلة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة.

وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط المواد المخدرة التي كانت محملة عليها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها.

وتواصل وحدات حرس الحدود أداء واجباتها في حماية حدود المملكة، والتصدي لأي محاولات من شأنها المساس بأمنها واستقرارها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة
نشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة
  • 2026-08-31 13:15
الديوان الملكي الهاشمي يهنئ بعيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله
الديوان الملكي الهاشمي يهنئ بعيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله
  • 2026-08-31 11:49
الملكة رانيا: أحلى عيد ميلاد مع حبيباتي
الملكة رانيا: أحلى عيد ميلاد مع حبيباتي
  • 2026-08-31 11:23
البدور: بروتوكول وطني جديد لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء قريبا
البدور: بروتوكول وطني جديد لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء قريبا
  • 2026-08-31 09:48
التربية ترفّع موظفين وتنهي خدماتهم للتقاعد المبكر.. أسماء
التربية ترفّع موظفين وتنهي خدماتهم للتقاعد المبكر.. أسماء
  • 2026-08-31 09:35
والد أمير زريقات يروي تفاصيل سقوط نجله في منهل بالرمثا
والد أمير زريقات يروي تفاصيل سقوط نجله في منهل بالرمثا
  • 2026-08-31 09:05