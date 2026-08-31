إصابة 5 صيادين بنيران بحرية الاحتلال قبالة ساحل مدينة غزة

خبرني - أصيب خمسة صيادين، الاثنين، بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق حربية للاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل المدينة، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان صحفي، إن طواقمها نقلت ثلاث إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، وإصابتين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 11 تشرين الأول الماضي، استشهد 1,318 فلسطينيا، وأصيب 4,375 آخرون، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73,454 شهيدا و174,486 مصابا.