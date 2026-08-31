البرازيل تخسر معركة الجودة.. الأمطار تضرب محصول البن الفاخر

خبرني - أعلن رئيس مجلس مصدري البن البرازيليين مارسيو فيريرا أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في يونيو ويوليو أثرت على جودة محصول البن البرازيلي لموسم 2026-2027، وخفضت كمية البن عالي الجودة.

وقال فيريرا لوكالة "ريا نوفوستي": "تأثرت جودة محصول 2026-2027 بشكل كبير بالأمطار التي هطلت بشكل رئيسي في أواخر يونيو يوليو. وينبغي أن يسهم الطقس الجاف في النصف الثاني من يوليو وفي أغسطس في تحسين الوضع، لكننا سنحصل في المجمل على كميات أقل من البن عالي الجودة، والبن منزوع اللب، والبن المتخصص".

وأوضح فيريرا أن أشد الأمطار هطلت في جنوب ولاية ميناس جيرايس، ولا سيما في منطقة سيرادو مينيرو، وكذلك جزئيًا في منطقة موجيانا. كما تسببت الأمطار في تأخير حصاد البن بشكل كبير.

وتابع فيريرا: "سينتهي تأثير الأمطار على محصول 2026-2027 بعد حصاد جميع حبوب البن. إلا أن تأثير الأمطار سينعكس على جودة المنتج الناتج".

ومن المتوقع انتهاء موسم الحصاد في أوائل سبتمبر. وبعد ذلك، سيكون من الممكن إجراء تقييم نهائي لكمية البن بمختلف فئات الجودة التي ستتمكن البرازيل من طرحها في السوق خلال هذا الموسم.