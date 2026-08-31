مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية

خبرني - قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 30-8-2026 الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية لمدة أربع سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ 30-8-2026 وعلى النحو الآتي:

1- عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي - رئيساً للمجلس

• من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية:

2- الأستاذ الدكتورة هديل صلاح عبد الله ياسين - عضوا

3- الأستاذ الدكتور يحيى حسين عثمان القطاونة - عضوا

4- الأستاذ الدكتور انيس سليمان عيسى الشطناوي - عضوا

• ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة او مجالي الاعمال او تكنولوجيا المعلومات:

5- الدكتور جورج نقولا جريس سمور - عضوا

6- المهندسة ربى عبد المجيد محمود درويش - عضوا

• تنسيب الهيئة:

7- الدكتور ماهر احمد مفلح حوراني - عضواً

8- السيد عمر احمد مفلح حوراني - عضواً

• قطاع الصناعة والتجارة :

9- المهندس احمد ماهر حوراني - عضواً

10- المهندس احمد عمر حوراني – عضواً

• رئيس الجامعة :

11- الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة - عضواً