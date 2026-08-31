مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية

خبرني - قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 30-8-2026 الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية لمدة أربع سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ 30-8-2026 وعلى النحو الآتي:
1- عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي - رئيساً للمجلس
• من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية:
2- الأستاذ الدكتورة هديل صلاح عبد الله ياسين - عضوا
3- الأستاذ الدكتور يحيى حسين عثمان القطاونة - عضوا
4- الأستاذ الدكتور انيس سليمان عيسى الشطناوي - عضوا
• ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة او مجالي الاعمال او تكنولوجيا المعلومات:
5- الدكتور جورج نقولا جريس سمور - عضوا
6- المهندسة ربى عبد المجيد محمود درويش - عضوا
• تنسيب الهيئة:
7- الدكتور ماهر احمد مفلح حوراني - عضواً
8- السيد عمر احمد مفلح حوراني - عضواً
• قطاع الصناعة والتجارة :
9- المهندس احمد ماهر حوراني - عضواً
10- المهندس احمد عمر حوراني – عضواً
• رئيس الجامعة :
11- الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة - عضواً