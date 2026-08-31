*
الاثنين: 31 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية

مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية

  • 31 أغسطس 2026
  • 10:01
مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية

خبرني - قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ  30-8-2026 الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية لمدة أربع سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ 30-8-2026 وعلى النحو الآتي:
1-    عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي - رئيساً للمجلس
•    من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية: 
2-    الأستاذ الدكتورة هديل صلاح عبد الله ياسين  - عضوا
3-    الأستاذ الدكتور يحيى حسين عثمان القطاونة  - عضوا
4-    الأستاذ الدكتور انيس سليمان عيسى الشطناوي - عضوا
•    ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة او مجالي الاعمال او تكنولوجيا المعلومات:
5-    الدكتور جورج نقولا جريس سمور - عضوا
6-    المهندسة ربى عبد المجيد محمود درويش - عضوا
•    تنسيب الهيئة:
7-    الدكتور ماهر احمد مفلح حوراني - عضواً
8-    السيد عمر احمد مفلح حوراني - عضواً
•    قطاع الصناعة والتجارة :
9-    المهندس احمد ماهر حوراني  - عضواً
10-    المهندس احمد عمر حوراني – عضواً  
•    رئيس الجامعة :
11-    الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة - عضواً

مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مؤتمر كلية الأعمال في جامعة عمان العربية يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لصناعة مستقبل مستدام
مؤتمر كلية الأعمال في جامعة عمان العربية يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانا...
  • 2026-08-31 12:39
طلبة كلية الصيدلة في عمان العربية يحولون المعرفة النظرية إلى منتجات صيدلانية وتجميلية مبتكرة
طلبة كلية الصيدلة في عمان العربية يحولون المعرفة النظرية إلى منتجات صيدلانية ...
  • 2026-08-31 12:34
شواغر إدارية في جامعة عمان العربية
شواغر إدارية في جامعة عمان العربية
  • 2026-08-31 12:25
جامعة عمان العربية تهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة بمناسبة عيد ميلادها
جامعة عمان العربية تهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة بمناسبة عيد ميلادها
  • 2026-08-31 12:12
أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة
أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة
  • 2026-08-31 11:42
إشادات ميدانية واسعة بتطوّرعمان الاهلية ومواكبة تخصصاتها لسوق العمل
إشادات ميدانية واسعة بتطوّرعمان الاهلية ومواكبة تخصصاتها لسوق العمل
  • 2026-08-31 10:02