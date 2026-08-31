البدور: بروتوكول وطني جديد لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء قريبا

خبرني - أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن التبرع بالأعضاء يمثل عملا إنسانيا وأخلاقيا وطبيا بالغ الأهمية، ويسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المرضى، مشددا على وجود فتاوى شرعية وقانونية وطبية تجيز التبرع بالأعضاء.

وقال البدور، في حديثه عبر أثير حياة اف ام إن إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق «سند» تأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة وتشجيع الراغبين على تسجيل رغبتهم بالتبرع، لافتا إلى أن «سند» أصبح البوابة الإلكترونية التي يستخدمها الأردنيون للوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية.

وأضاف أن إطلاق الخدمة عبر تطبيق «سند» يمثل «خطوة أولى فقط»، ستتبعها خطوات أخرى لتنظيم ملف التبرع وزراعة الأعضاء في المملكة.

وأوضح البدور أن وزارة الصحة عملت خلال الشهرين إلى الشهرين ونصف الماضيين على تشكيل لجنة وطنية تضم مختلف القطاعات والجهات المعنية، من بينها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وقطاع الأوقاف والمستشفيات الجامعية، إلى جانب جهات طبية أخرى، بهدف إعداد بروتوكول وطني متكامل للتبرع وزراعة الأعضاء.

وأشار إلى أن الهدف من البروتوكول الجديد هو إيجاد آلية واضحة وسلسة للتعامل مع حالات التبرع، وربط المتبرعين بالمرضى المحتاجين إلى الأعضاء، موضحا أن النظام السابق كان يواجه تحديات في التواصل بين المستشفيات والجهات المختلفة، خصوصا في الحالات الطارئة أو حالات الوفاة التي يكون فيها ذوو المتوفى راغبين بالتبرع بأعضائه.

وقال البدور إن تفاصيل البروتوكول الوطني الجديد ستتضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، متوقعا أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين أو ثلاثة، بعد استكمال اللجان الطبية إعداد الآلية المناسبة.

وأكد أن تشجيع المواطنين على التبرع يحتاج إلى مسارين متوازيين؛ الأول توعية الناس بشرعية التبرع وقانونيته وأهميته الإنسانية، والثاني توفير نظام واضح وسهل يمكن للراغبين من خلاله اتخاذ قرار التبرع واستكمال الإجراءات دون تعقيدات