- استكمالاً لمسيرة تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المملكة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وشركة زين يطلقان برنامجاً مشتركاً لدعم ريادة الأعمال

خبرني - وقّع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وشركة زين من خلال منصّتها للإبداعZINC) ) اتفاقية تعاون لإطلاق برنامجاً مشتركاً لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، يجمع بين خبرة الصندوق في تنفيذ المشاريع الريادية والتنموية، وخبرة منصة زين في دعم ريادة الأعمال من خلال برنامجها السنوي «زين المبادرة»، بما يوحّد خبرات وإمكانات الطرفين لتوفير منظومة متكاملة من الدعم والتمكين للشباب الأردني وأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية.

ووقّع الاتفاقية كل من مدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية د. سامر المفلح و الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، إذ تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتوحيد جهود المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في توفير البيئة والممكنات التي تساعد الشباب الأردني على تحويل أفكارهم إلى مشاريع وأعمال قابلة للنمو والاستدامة، بما يجسّد تشاركية فاعلة بين شركة زين وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

ويجمع البرنامج في نسخته المشتركة بين الدور الذي يضطلع به صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في دعم الشباب وتمكينهم وتوفير الفرص للمشاريع والأفكار ذات الإمكانات الواعدة وبين خبرة منصّة زين للإبداع ZINC)) في تطوير وتنفيذ البرامج الريادية واحتضان الشركات الناشئة وربطها بالخبراء والمستثمرين والجهات الفاعلة في السوق، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من منظومة دعم أكثر تكاملاً خلال مختلف مراحل رحلتهم الريادية.

ويستهدف برنامج (زين المبادرة) أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة من خلال توفير الدعم الذي يساعدهم على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مشروع قائم، ومن مشروع ناشئ إلى نموذج أعمال أكثر جاهزية للنمو والاستثمار والتوسع. كما يساند البرنامج المشاريع في تطوير منتجاتها وخدماتها، وفهم احتياجات الأسواق المتغيرة، وتعزيز قدراتها التشغيلية والتجارية، بما يرفع جاهزيتها للنمو ويعزز فرص نجاحها واستدامتها.

ويتضمن البرنامج منظومة متكاملة من التمويل والإرشاد والتوجيه والخبرة والتشبيك مع كبرى الشركات والجهات الفاعلة في السوق، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعرفة والخبرات العملية والاستفادة من توجيه الخبراء والمرشدين والتعامل مع التحديات التي تواجههم خلال مراحل تأسيس وتطوير أعمالهم إلى جانب تعزيز فرص التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق ومصادر التمويل والاستثمار.

وبين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع الشباب والابتكار وريادة الأعمال في صميم مسار النمو الاقتصادي، مؤكدين أنه يواصل العمل على بناء شراكات نوعية مع مختلف المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بهدف توحيد الخبرات والموارد وتوسيع نطاق الأثر، والمساهمة في إيجاد بيئة أكثر تمكيناً للشباب الأردني وقادرة على دعم المشاريع الواعدة وتعزيز فرص نموها وتوسعها.

وأشارت شركة زين إلى أن إطلاق النسخة المشتركة من برنامج زين المبادرة يمثّل امتداداً لمسيرة تؤمن فيها شركة زين بقدرة الشباب الأردني على تحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع قادرة على صناعة الأثر وأن هدف البرنامج يتجاوز مساعدة الريادي على إطلاق مشروعه ليشمل تمكينه من بناء نموذج أعمال ناجح مستدام وتحقيق الإيرادات واستقطاب الاستثمارات وترسيخ حضوره في السوق وتحقيق النمو، ايماناً بأن الاستثمار بتمكين الشباب الأردني من تطوير حلول جديدة للتحديات والفرص الاقتصادية هو استثمار في مستقبل الشباب الأردني ، وأن دعم ريادة الأعمال والابتكار يفتح المجال أمام خلق فرص عمل وتنمية قطاعات جديدة وتحفيز الابتكار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويأتي التعاون بين الطرفين امتداداً لجهود كل من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وشركة زين الأردن في دعم الشباب الأردني وتعزيز قدراتهم حيث توفر الشراكة إطاراً يجمع بين الخبرات والموارد والعلاقات التي يمتلكها الطرفان، بما يسهم في بناء تجربة أكثر تكاملاً للمستفيدين، وتمكينهم من الوصول إلى الأدوات والخبرات والفرص التي يحتاجونها في مختلف مراحل تطوير مشاريعهم.