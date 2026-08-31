حمية غذائية شائعة قد تسبب ارتفاعا خطيرا في الكوليسترول

خبرني - تزايد الإقبال على النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات لما له من فوائد تشمل ضبط السكر في الدم والمساعدة في التحكم بالوزن، فيما تهدد بعض الحميات بارتفاع خطير في الكوليسترول.

لكن دراسة جديدة تشير إلى أن هذا النظام قد لا يكون مناسبا للجميع، وقد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى ارتفاع كبير في مستويات الكوليسترول الضار.

ووجد باحثون من كلية الطب بجامعة ستانفورد أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع مستويات الكوليسترول الضار قد يكونون أكثر عرضة لارتفاعه عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، خاصة عندما يعتمدون على كميات كبيرة من الدهون المشبعة.

وتثير هذه النتائج تساؤلات بشأن ملاءمة هذا النوع من الأنظمة الغذائية لجميع الأشخاص، بعدما كان ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره وسيلة فعالة لتحسين بعض المؤشرات الصحية والتحكم في الوزن.

ارتباط بين الجينات والنظام الغذائي

حلل فريق البحث بيانات أكثر من 600 شخص بالغ شاركوا في تجربة غذائية استمرت عاما كاملا، واتبع المشاركون خلالها إما نظاما صحيا منخفض الكربوهيدرات أو نظاما صحيا منخفض الدهون.

وفي المرحلة الأولى من الدراسة، لم يجد الباحثون فروقا واضحة بين النظامين فيما يتعلق بفقدان الوزن. لكنهم واصلوا التحليل بالتركيز على 431 مشاركا توفرت لديهم بيانات جينية.

وفحص الباحثون التركيب الجيني لكل مشارك، إلى جانب كمية الدهون المشبعة التي يستهلكها والتغيرات التي طرأت على مستويات الكوليسترول الضار خلال ستة أشهر.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع مستويات الكوليسترول الضار شهدوا ارتفاعا أكبر في مستوياته عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وكان الارتفاع أكثر وضوحا لدى من استهلكوا كميات أكبر من الدهون المشبعة.

ويرتبط ذلك، بحسب الباحثين، بطبيعة الأطعمة التي يعتمد عليها بعض متبعي الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، إذ يجري استبدال الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بأخرى غنية بالدهون، مثل اللحوم الحمراء والأجبان.

وقالت أليكسا باراد، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات قد يحقق فوائد لبعض الأشخاص، لكنه لا يمثل بالضرورة الخيار المناسب للجميع.

أهمية النتائج

يأمل الباحثون أن تساعد النتائج مستقبلا الأطباء وأخصائيي التغذية في تحديد الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة لارتفاع مستويات الكوليسترول عند اتباع أنظمة غذائية معينة، بما يسمح بتقديم نصائح غذائية أكثر ملاءمة للاختلافات الفردية.