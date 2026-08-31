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ما حقيقة استبعاد حمزة عبد الكريم من برشلونة بسبب عدم تجديد عقده؟

  • 31 أغسطس 2026
  • 09:36
ما حقيقة استبعاد حمزة عبد الكريم من برشلونة بسبب عدم تجديد عقده

خبرني - غاب حمزة عبد الكريم عن المشاركة مع برشلونة خلال الفوز ضد إلتشي بخماسية وأتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقد انتشرت شائعات عبر إحدى الصفحات بشأن حمزة عبد الكريم أن سبب عدم اعتماد هانز فليك على مهاجمه المصري يعود لعدم تجديد عقده حتى الآن.

ونفى حساب "BarcaTimes" عبر موقع "إكس" صحة هذه التقارير وأنها عارية تمامًا من الصحة وغير صائبة.

وروجت بعض الصفحات لهذه الشائعات غير المنطقية والتي تسعى وراء حصد الإعجابات وأنه من المعتاد أن يعود حمزة عبد الكريم لفريق برشلونة أتلتيك إذا لم يجدد عقده بدلا من بقائه مع الفريق الأول واستدعائه لقوائم المباريات بانتظام.
وتعاقد برشلونة مع حمزة عبد الكريم في بداية العام الحالي قادما من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة قبل أن يضم البلوغرانا اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بشكل نهائي وبعقد مدته ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن حمزة عبد الكريم ختم الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد كهداف فريقه برصيد 4 أهداف بواقع ثنائية في شباك برمنجهام سيتي وهدف في بازل وهدف في شباك الأهلي.

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