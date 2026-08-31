غرفة عمليات الدوحة .. احدى غرف العمليات في مستشفى الكندي .. صحتكم مسؤوليتنا

خبرني - سنلقي الضوء هنا على غرفة عمليات رقم ( 6) من غرف عمليات مستشفى الكندي والتي تمت تسميتها بغرفة عمليات الدوحة ، حيث خصصت لجميع عمليات جراحات الأعصاب والعظام والعمود الفقري وجراحات المفاصل والإصابات الرياضية وجراحات اليد والكتف ، ضمن بيئة جراحية مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، بإشراف استشاريين في جراحات الاعصاب والعظام والعمود الفقري ذوي شهادات وخبرات علمية وعملية في هذه العمليات.

وتشمل عمليات جراحات الأعصاب والعظام والعمود الفقري التي تجرى في هذه الغرفة كافة عمليات جراحات استبدال المفاصل وتنظير المفاصل وجراحات االمنظار لعمليات تمزق الغضروف الهلالي او اصابات الاربطة وجراحات اصلاح الكسور بأنواعها وجراحات الاصابات الرياضية والأربطة وجراحات العمود الفقري بالمنظار وكافة جراحات الدماغ والأعصاب وجراحات قاعدة الجمجمة وجراحات إصلاح الأوعية الدموية الدماغية .

وتتميز غرفة عمليات الدوحة بتجهيزها بأجهزة وتقنيات متقدمة ودقيقة خاصة لجراحات الاعصاب والعظام والعمود الفقري كالمجهر الجراحي وأجهزة المناظير الجراحية الحديثة وجهاز الأشعة المتحركC-ARM وطاولة عمليات متخصصة مناسبة لوضعيات هذه الجراحات تتناسب مع دقتها وطبيعتها ، وشاشات مراقبة حديثة ومتطورة لمتابعة العلامات الحيوية ، وأدوات جراحية خاصة جدا بدقة عالية ومجهرية ومناظير جراحية خاصة وحديثة.

وصممت هذه الغرفة طبقاً لمواصفات ومعايير ومتطلبات الجودة وضبط العدوى العالمية وبأعلى أنظمة التعقيم الدقيق مع نخبة متميزة من اطباء التخدير والانعاش لمتابعة ومراقبة المرضى قبل واثناء وبعد العمليات الجراحية وعلاماتهم الحيوية بأجهزة تخدير مخصصة ، مع وجود اجهزة حديثة ومتطورة وذات جودة عالية في قسم الاقامة لتتكامل الخدمة المقدمة للمرضى على مدى 24 ساعة يومياً ليغادروا المستشفى بسلامة وصحة وعافية .

ويضم مستشفى الكندي في العاصمة عمان 12 غرفة عمليات مجهزة بالكامل وبمساحات واسعة ومريحة تمت تسمية كل غرفة منها بإسماء عواصم ومناطق عربية واجنبية ووطنية لمنح حالة من الطمانينة للمرضى والمراجعين من هذه الدول، أطلق على كل غرفة من هذه الغرف اسم خاص له رمزية معينة مثل غرفة عمليات الرياض ، الدوحة ، الكويت ، دبي ، البتراء المدينة الوردية ، وادي رم ، جرش ، هامبورغ الالمانية امتنانا للشركة الرائدة التي قامت بتجهيز المستشفى ومركزها هامبورغ ، لندن تقديرا للمرضى الذين يأتون من هذه العاصمة للعلاج في عمان وخاصة أن أغلبهم من مراجعي مركز الدكتور محمد خريس لجراحة السمنة في لندن مع وجود صور رمزية لهذه المدن داخل هذه الغرف لمنح حالة من الطمأنينة للمرضى والمراجعين من هذه الدول .

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .