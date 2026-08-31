هل تخطي وجبة الإفطار يسبب الخرف فعلا؟

خبرني - تابع علماء يابانيون حالة 283 ألف شخص أعمارهم فوق 72 عاما خلال عدة سنوات لتحديد ما إذا كانت أنماط التغذية مرتبطة بتطور الخرف الشيخوخي، وتوصلوا إلى نتيجتين بسيطتين.

أولا، أولئك الذين يتناولون العشاء متأخرا (أقل من ساعتين قبل النوم، أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا) لديهم خطر الإصابة بالخرف أعلى بنسبة 17بالمئة.

ثانيا، أولئك الذين يتجاهلون وجبة الإفطار بانتظام (أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا) لديهم خطر الإصابة بالخرف أعلى بنسبة 13بالمئة.

فهل يعني هذا أن من يتجاهل وجبة الإفطار سيصاب بالخرف عاجلا أم آجلا؟

ووفقا للبروفيسور ميخائيل كورياكين، قد تبدو هذه النسب متواضعة، لكنها ذات دلالة إحصائية نظرا لحجم العينة الكبير. ولكن هذا لا يعني أن تناول العشاء متأخرا أو إهمال وجبة الإفطار يسبب الخرف. لأن هذا ليس سببا بل مجرد ارتباط. ويمكن اعتباره علامة تحذيرية مبكرة. قد يبدأ الشخص بفقدان روتينه اليومي، أو فقدان شهيته، أو نسيان تناول الطعام لسنوات عديدة قبل أن يشخصه الأطباء.

وبالإضافة إلى ذلك، ليس الأمر بهذه البساطة، وكما هو معروف غالبا ما يعاني الأشخاص الذين يتناولون الطعام متأخرا من اضطراب النوم، أو داء السكري، أو زيادة الوزن، أو التدخين بكثرة، أو إدمان الكحول. ولكن حتى مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يبقى الخطر قائما، ولا يمكن استبعاد تأثير وقت تناول الطعام تماما.

لماذا يؤثر وقت تناول الطعام على الدماغ؟

وفقا للروفيسور، لدينا ساعة بيولوجية داخلية (إيقاع يومي). في الليل، تتباطأ جميع أجهزة الجسم، ولا يكون البنكرياس مستعدا لكمية كبيرة من الطعام. وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الغلوكوز والأنسولين، ما يؤثر سلبا مع مرور الوقت على الأوعية الدموية والخلايا العصبية.

وعلاوة على ذلك، يساعد الصيام المتقطع (الفترة التي تفصل بين العشاء والفطور) الخلايا على "التنظيف الذاتي". وتسمى هذه العملية بالالتهام الذاتي. فإذا تناول الشخص عشاء دسما في وقت متأخر من الليل ثم تخطى وجبة الفطور، فمن المرجح أن يبطل الإفراط في تناول الطعام مساء هذه الفائدة.

ووفقا له، الدراسة اليابانية، هي إضافة قيمة إلى معارفنا. لأنه بناء على هذه البيانات، يمكننا تقديم توصيات بسيطة:

- حاول تناول العشاء قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. لأنه يفيد الدماغ والمعدة والنوم والوزن.

- لا يجب تخطي وجبة الفطور بانتظام، خاصة كبار السن. لأنه حتى وجبة خفيفة في الصباح تساعد على ضبط عملية الأيض طوال اليوم.

- لا يؤثر تناول العشاء متأخرا أو تخطي وجبة الفطور مرة واحدة في الشهر، ولكن يبقى النظام هو الأهم.

ويتضح من هذا أن أهمية النظام الغذائي لا تقل عن أهمية مكونات الأطعمة في الحفاظ على صحة الجسم مع التقدم في السن. وللحفاظ على صفاء الذهن في الشيخوخة، يجب الاهتمام بنوعية الطعام، وبمواعيد تناوله. وهذا الأمر بسيط، ومجاني، ولا يتطلب أدوية.

ولكن الاعتقاد بأن هذا سيحمي تماما من الخرف خطأ، لأن هناك عوامل أخرى كثيرة (كالعوامل الوراثية، والتعليم، والنشاط البدني، والتفاعلات الاجتماعية) تلعب دورا بالغ الأهمية.