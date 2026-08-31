مُحل شائع في العلكة قد يرتبط بزيادة مخاطر النوبات القلبية القاتلة

خبرني - أثار باحثون مخاوف جديدة بشأن الزيليتول، وهو مُحلٍّ شائع الاستخدام في العلكة الخالية من السكر، بعدما ربطت دراسة بين ارتفاع مستوياته في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ووجد باحثون من مستشفى "شاريتيه" الجامعي في برلين، بعد تحليل بيانات 17710 أشخاص، أن أصحاب أعلى مستويات الزيليتول في الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو للوفاة المبكرة مقارنة بمن لديهم مستويات منه أقل.

وخلال ست سنوات من المتابعة، ارتفع خطر الإصابة بحدث قلبي وعائي رئيسي بنسبة 57% لدى أصحاب أعلى مستويات الزيليتول، بعد احتساب عوامل مثل العمر والجنس والتدخين وارتفاع ضغط الدم. وبعد 30 عاما، كان خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة لأسباب قلبية أعلى بنسبة 18% لدى هذه الفئة.

ويستخدم الزيليتول، وهو سكر كحولي يوجد بصورة طبيعية في الجسم، لتحلية العلكة وأقراص النعناع وبعض الأطعمة والمشروبات ومنتجات العناية بالفم. ويحتوي على سعرات حرارية أقل من السكر، كما يرتبط بفوائد لصحة الأسنان.

ويرجح الباحثون أن يكون تأثير الزيليتول في لزوجة الدم أحد التفسيرات المحتملة لهذه النتائج، إذ أشارت أبحاث سابقة إلى أن ارتفاع مستوياته قد يزيد من قابلية الدم لتكوين الجلطات.

لكن الدراسة لا تثبت أن الزيليتول يسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وإنما تشير إلى وجود ارتباط بين ارتفاع مستوياته في الدم وهذه المخاطر.

وقال الدكتور ماركو ويتكوفسكي، القائم على الدراسة، إن الناس يستهلكون المحليات الصناعية باعتقاد أنها أكثر صحة من السكر، بينما تعتبرها الجهات التنظيمية آمنة بشكل عام. وأضاف أن النتائج تظهر الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول سلامة هذه المواد على المدى الطويل.

وتأتي الدراسة في ظل تزايد الاهتمام بالتأثيرات الصحية المحتملة للمحليات الصناعية، بعدما بحثت دراسات سابقة صلات محتملة بينها وبين السمنة والسكري وبعض أمراض القلب، إضافة إلى تأثيرها في البكتيريا النافعة في الأمعاء.

كما أثار تصنيف منظمة الصحة العالمية للأسبارتام، في عام 2023، ضمن المواد التي "قد تكون مسرطنة للبشر" جدلا واسعا، مع تأكيد المنظمة أن الخطر يرتبط بمستويات استهلاك مرتفعة.

ويؤكد الخبراء أن نتائج الدراسة الجديدة لا تعني ضرورة التوقف عن تناول المنتجات التي تحتوي على الزيليتول، مشددين على أن هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد ما إذا كان المحلي يسبب بالفعل زيادة في مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.