والد أمير زريقات يروي تفاصيل سقوط نجله في منهل بالرمثا

خبرني - نجا الطفل أمير زريقات من حادثة خطرة، بعد سقوطه أمس في منهل صرف صحي مهجور ومكشوف أثناء عودته من مدرسته في مدينة الرمثا.

وقال والد الطفل، معاذ زريقات، في تصريحات إذاعية، إن المنهل كان مغطى بأوراق الأشجار اليابسة، الأمر الذي جعله غير واضح للطفل أثناء مروره بالقرب منه، لافتا إلى أن عمق الحفرة يقدر بنحو 6 إلى 7 أمتار.

وأوضح أن شقيق أمير كان برفقته لحظة وقوع الحادثة، وسارع إلى طلب المساعدة من أحد المارة، قبل أن يتمكن من الاتصال بوالده وإبلاغه بما حدث، كونه يحفظ رقم هاتفه.

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني وصلت إلى الموقع عقب تلقي البلاغ، وتمكنت من إنقاذ الطفل، مشيدا بسرعة استجابتها والطريقة التي تعاملت بها مع الحادثة، وموجها الشكر لرجال الدفاع المدني على جهودهم.

وأشار زريقات إلى أن بلدية الرمثا أغلقت المنهل بشكل مباشر عقب الحادثة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وحماية المارة.

وبين أن حالة أمير الصحية مستقرة، إلا أنه لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى جراء إصابته برضوض وكدمات نتيجة السقوط.

ولفت إلى أن الحادثة تركت آثارا نفسية على أمير وشقيقه، موضحًا أن شقيقه لا يزال يعيش حالة من الخوف جراء مشاهدته لحظة سقوط شقيقه.