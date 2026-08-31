الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة (المنهاد) الأميركية في الإمارات

خبرني - نشر الحرس الثوري الإيراني فيديو يظهر استهداف مواقع القوات الأمريكية في قاعدة "المنهاد" بطائرات مسيرة انتحارية قال إنها ثأر لضربات جزيرة لارك.

وذكر بيان الحرس الثوري أن الهجوم على القاعدة الأمريكية في الإمارات جاء بمثابة رد على الهجمات الأمريكية وانتقام للضحايا الذين سقطوا في الضربات الأمريكية على جزيرة لارك الإيرانية.

وجاء في البيان: "منذ فجر اليوم، وردا على اعتداءات العدو المعتدي الأخيرة، وثأرا لشهداء الحرس الثوري الإسلامي الأبطال وللشعب الإيراني الأعزل في جزيرة لارك، قام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف مواقع تمركز المروحيات والقوات التابعة للجيش الأمريكي القاتل للأطفال في قاعدة المنهاد الإماراتية، بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية".

وأضاف البيان الإيراني أن قاعدة المنهاد تعتبر أحد المراكز الحيوية للدعم والتنقل الجوي للقوات الأجنبية.

وقال مسؤول أمريكي مساء أمس إن القوات الأمريكية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، في أول عمل عسكري أمريكي ضد إيران منذ أسابيع.

وفي وقت لاحق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن قوات أمريكية قصفت منصتي إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد حسين محبي، قد وصف الهجوم الأمريكي بأنه خطأ استراتيجي وقاتل سيغير موازين القوى ضد مخططيه ويكبدهم تكاليف باهظة، مؤكدا أن طهران سترد عليه بشكل عسكري واقتصادي.