3 فوائد للشاي الأخضر تدعم صحة القلب

خبرني - يرتبط شرب الشاي الأخضر بفوائد صحية متعددة للقلب، سواء استمتعت به ساخنًا أو باردًا، إذ قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفيما يلي ثلاث فوائد للشاي الأخضر تعزز صحة القلب، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".

1- خفض ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أبرز عوامل الخطر على صحة القلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الشاي الأخضر قد يخفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

وأظهرت مراجعة منهجية لدراسات أُجريت على أشخاص أصحاء أن الشاي الأخضر خفّض ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بمقدار 2.99 ملم زئبقي، وضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي) بمقدار 0.95 ملم زئبقي.

أما لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم: وجدت مراجعة منهجية أخرى أن الشاي الأخضر خفّض الضغط الانقباضي بمقدار 4.81 ملم زئبقي، والانبساطي بمقدار 0.98 ملم زئبقي، وظهر هذا التأثير بعد ثلاثة أشهر من تناول الشاي الأخضر، مع انخفاض أكبر في الضغط عند الاستمرار لفترة أطول.

فيما وجدت مراجعة منهجية أخرى انخفاضًا في ضغط الدم لدى من تناولوا كوبين أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا لأكثر من 10 سنوات.

2- خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

يرتبط تناول الشاي الأخضر بانخفاض مستوى الكوليسترول الضار، إذ يمكن لارتفاع هذا النوع من الكوليسترول أن يسهم في تراكم اللويحات داخل الشرايين، ما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

كما وجدت بعض الدراسات انخفاضًا في مستوى الدهون الثلاثية مع تناول مكملات "كاتيكين" الشاي الأخضر، بينما لم تُظهر دراسات أخرى تغيرًا ملحوظًا. والدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، ويرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عند ارتفاع مستوياتها.

3- الحد من خطر الوفاة بأمراض القلب

يرتبط تناول الشاي الأخضر بانتظام بانخفاض خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ قد يقلل تناول 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا (إلى جانب نظام غذائي صحي) من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 41%.

ويحتوي الشاي الأخضر على مركّب "إيبيغالوكاتيكين غالات" (EGCG) وغيره من المركبات المضادة للالتهاب، التي يمكنها إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب المُسهم في أمراض القلب.