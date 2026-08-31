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أبو هنية تقترح السماح للمرضى بالاطلاع على سيرتهم المرضية بالأردن

  • 31 أغسطس 2026
  • 08:49
أبو هنية تقترح السماح للمرضى بالاطلاع على سيرتهم المرضية بالأردن

خبرني- دعت النائب راكين خلف أبو هنية وزارة الصحة الأردنية إلى دراسة إضافة خاصية جديدة إلى تطبيق "حكيم"، تتيح للمريض الاطلاع على سيرته المرضية وملاحظات الأطباء والتشخيصات السابقة، بما يسهل الوصول إلى المعلومات الطبية عند الحاجة.

وقالت أبو هنية، في منشور لها، إن المقترح جاء ضمن متابعة ملاحظات تلقتها من مواطنين في دائرة عمّان الثانية ومحافظات مختلفة، بهدف تطوير تطبيق "حكيم" وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتسهيلها عليهم، مشيرة إلى رفع هذه الملاحظات إلى وزارة الصحة لدراستها والعمل على تضمينها فنياً في خدمات التطبيق.

وبحسب كتاب وجهته أبو هنية إلى وزير الصحة، فإن المقترح يستهدف تمكين المريض من الاطلاع على سيرته المرضية وملاحظات الأطباء والتشخيصات السابقة، نظراً إلى أهمية هذه المعلومات عند مراجعة طبيب أو مستشفى خاص قد لا يكون لديه اطلاع كامل على التاريخ المرضي للمراجع.

وأشارت إلى أن وجود هذه المعلومات داخل التطبيق من شأنه تسهيل وصول المريض والطبيب إلى البيانات الطبية اللازمة عند الحاجة، مطالبة بدراسة إمكانية إضافة الخاصية مع المحافظة التامة على خصوصية وسرية المعلومات الطبية لكل مريض.

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