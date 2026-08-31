سموتريتش يمهل نتنياهو 24 ساعة لإزالة 40 معلما تذكاريا فلسطينيا

خبرني - كشفت "القناة 14" الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وجه إنذارا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبا إياه بإزالة 40 نصبا تذكاريا فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية.

وأعطى سموتريتش مهلة لنتنياهو لا تتجاوز 24 ساعة.

وبحسب ما نشرته القناة 14 الإسرائيلية، جاءت رسالة سموتريتش إلى نتنياهو على خلفية إدانة الأخير قيام عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت بتحطيم نصب تذكاري، حيث طالب وزير المالية بأن تتولى مؤسسات إسرائيلية بنفسها تنفيذ عمليات إزالة ما وصفها بأنها "بنى تحتية للتحريض".

وأرفق سموتريتش برسالته قائمة تضم 40 معلما ونصبا تذكاريا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، زاعما أنها تخلد منفذين لعمليات ضد إسرائيل، وطالب نتنياهو بإصدار تعليمات فورية لجيش الاحتلال بتفكيكها جميعا خلال 24 ساعة.

وقال سموتريتش في رسالته، إن "هذه المعالم موجودة منذ سنوات في مناطق قريبة من التجمعات الإسرائيلية، مدعيا أنه لم تتخذ إجراءات "منهجية وكافية" لإزالتها".

وجاء تحرك سموتريتش بعد أن دان نتنياهو قيام سوكوت بتحطيم أحد النصب التذكارية، مؤكدا أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يتم عبر سلطات الدولة وليس من خلال تحركات فردية يقوم بها أعضاء في الكنيست.