ترمب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط وإسرائيل

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة كان يتعين عليها التدخل في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد إسرائيل ودول المنطقة وربما الولايات المتحدة.

وأكد ترمب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولن تمتلكه، لأنها لو امتلكته لكانت استخدمته ضد دول المنطقة وإسرائيل وربما أوروبا أو الولايات المتحدة".



وأضاف "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك"، وتابع "كان علينا إخماد حريق في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي".



تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد وقت قصير من شن الجيش الأمريكي هجمات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، في أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر يوليو/تموز، ما دفع طهران إلى الرد.

ونشر ترمب مقطع فيديو، عبر منصته تروث سوشيال، يصور تدميرا لجزيرة مصحوبا بعبارة: "جزيرة خارك تنسف وتحول إلى شظايا".

وعلى الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم تمهيدا للتوصل إلى تسوية نهائية في يونيو/حزيران، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وقد أعلنت واشنطن منذ ذلك الحين "حربا اقتصادية" على طهران.

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وهو ممر بحري إستراتيجي كان يمر عبره خُمس نفط العالم قبل الحرب، ما تسبب في إلحاق الضرر بالعالم أجمع الذي واجه ارتفاعا في الأسعار ونقصا في إمدادات الأسمدة والطاقة.

وتشترط إيران لعبور السفن عبر مضيق هرمز التنسيق معها أولا بينما تشدد الولايات المتحدة على حرية الملاحة وتقول إنها تسيطر على المضيق.