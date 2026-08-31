الذهب عند أدنى مستوى منذ أسبوعين

خبرني- انخفضت أسعار الذهب الاثنين إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من أسبوعين بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وورش إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لتخفيف ضغوط الأسعار، في حين أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى تأجيج مخاوف التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4417.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش، مسجلا أضعف مستوى له منذ 19 أغسطس آب. وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 4466.80 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "لا يزال الذهب يتعافى من جراحه بعد اللهجة التي تميل إلى التشديد النقدي التي اتخذها وورش في جاكسون هول. وأدى العمل العسكري الأميركي في إيران إلى ضغوط تصاعدية على أسعار النفط، مما زاد من معاناة الذهب من منظور التضخم".

ورغم أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه عادة ما يفقد جاذبيته في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، لأنه لا يدر عائدا.

وقال وورش يوم الجمعة في الندوة الاقتصادية بجاكسون هول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي "سيكون أمامه عمل كثير" إذا لم يحصل صانعو السياسة على الثقة التي يحتاجونها بأن التضخم يتجه نحو اثنين بالمئة، وهو ما يقترب أكثر من أي وقت مضى من الاعتراف بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا.

وتشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى احتمال بنسبة 60 بالمئة لرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبرأيلول، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن جزيرة خرج، مركز الطاقة في إيران، تتعرض للتدمير، بعد أن استهدفت القوات الأميركية منصتي إطلاق صواريخ على جزيرة أخرى في أول غارات أميركية معروفة على إيران منذ أواخر يوليو. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة.

ومن المقرر صدور سلسلة من تقارير سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن شركة إيه دي بي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات الوظائف غير الزراعية.

وقال ووترر "من المحتمل أن تؤدي بيانات الوظائف غير الزراعية إما إلى تمديد التراجع الذي شهده الذهب بعد مؤتمر جاكسون هول، أو أن تشكل حافزا لارتداد ناجم عن تغطية المراكز القصيرة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66.10 دولار، وتراجع سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1797.03 دولار، وانخفض سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1386.96 دولار.