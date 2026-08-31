الأردن.. ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الأربعاء

خبرني - توقع رئيس قسم المناخ في إدارة الأرصاد الجوية أحمد الطيار، ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة الاثنين، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ليكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة.

وقال الطيار، لـ"المملكة"، إنّ درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمّان ستكون بحدود 30 درجة مئوية، وتنخفض مع ساعات الليل المتأخرة إلى 20 درجة مئوية، ليكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق في ساعات الليل، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأضاف أن ارتفاعا آخر على درجات الحرارة سيسجل الثلاثاء الذي يوافق بداية فصل الخريف وفقا لعلم الأرصاد الجوية، وسيكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

والأربعاء تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، وسيكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأشار إلى أن السجلات المناخية لشهر أيلول شهدت موجات حارة، كان آخرها عام 2022، فيما أطولها كان عام 2020؛ إذ استمرت لـ8 أيام وسميت حينها بـ"موجة القرن".