النفط يقفز بأكثر من 1% عقب هجوم أميركي على جزيرة لارك الإيرانية

خبرني - قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل الاثنين بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوما على جزيرة إيرانية في مضيق هرمز، مما أدى إلى ردّ من طهران، في الوقت الذي دخل فيه الصراع في الشرق الأوسط شهره السادس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.23%، لتصل إلى 89.18 دولارا للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.32 دولارا للبرميل، مرتفعا بمقدار 92 سنتا، أو 1.10%.

قصفت القوات الأميركية أمس الأحد منصتي إطلاق على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، في أول غارات أميركية معروفة على إيران منذ أواخر تموز.

وتتعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع، في حين يعمل الوسطاء على إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمرّ عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في نهاية شباط.

ومن المتوقع أن يسجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انخفاضات طفيفة في آب بعد تراجعهما بأكثر من 4% الأسبوع الماضي، في ما كان أول انخفاض أسبوعي لهما خلال ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات الشحن الاثنين أن عدد سفن نقل السلع التي شوهدت وهي تبحر عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع انخفض إلى خمس سفن يوميا، مما يعكس الحذر الذي تتحلى به الشركات خوفا من تعرض السفن لهجمات.

وذكرت هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الأحد أن ناقلة نفط أصيبت بقذيفة في أثناء إبحارها عبر المضيق يوم السبت.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إن النفط الناتج عن اتفاق أبرم في الآونة الأخيرة مع فنزويلا سيُستخدم لتجديد احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي الذي انخفض إلى ما يقارب أدنى مستوى له منذ 44 عاما.