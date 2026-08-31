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لجنة الزراعة والمياه النيابية تبحث الواقع المائي في الأردن

  • 31 أغسطس 2026
  • 08:22
لجنة الزراعة والمياه النيابية تبحث الواقع المائي في الأردن

خبرني - تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية، الاثنين، موضوعي المناهج المدرسية والمواضيع المتعلقة بالقبول الجامعي، بينما تبحث لجنة الزراعة والمياه الواقع المائي في المملكة وموضوع تصويب الآبار المخالفة على المزارع القائمة في منطقة الأزرق.

وتعقد لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة لقاء مع جمعية مهندسي الاتصالات والحاسبات وفريق آفاق للتكنولوجيا، لبحث آلية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في توظيف الكفاءات والأيدي العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.

كما تبحث لجنة المرأة وشؤون الأسرة موضوع الحضانات والمعيقات التي تواجهها.

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