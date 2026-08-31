بعد 6 أشهر فقط.. بنزيمة يستعد للرحيل عن الهلال السعودي

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاما) بات على أعتاب الرحيل عن نادي الهلال السعودي، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه إليه، في خبر أكده أيضا الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المعروف بمتابعته الدقيقة لسوق الانتقالات.

وكانت رحلة بنزيمة مع "الزعيم" قصيرة الأمد، إذ حط رحاله في الرياض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من غريمه الاتحاد. وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فقد توصل صاحب الكرة الذهبية لعام 2022 يوم الأحد إلى تفاهم مع إدارة ناديه على إنهاء التعاقد قبل موعده.