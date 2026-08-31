بعد 6 أشهر فقط.. بنزيمة يستعد للرحيل عن الهلال السعودي

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاما) بات على أعتاب الرحيل عن نادي الهلال السعودي، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه إليه، في خبر أكده أيضا الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المعروف بمتابعته الدقيقة لسوق الانتقالات.
وكانت رحلة بنزيمة مع "الزعيم" قصيرة الأمد، إذ حط رحاله في الرياض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من غريمه الاتحاد. وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فقد توصل صاحب الكرة الذهبية لعام 2022 يوم الأحد إلى تفاهم مع إدارة ناديه على إنهاء التعاقد قبل موعده.
ورغم بلوغه سن الثامنة والثلاثين، يمتلك المهاجم الفرنسي (97 مباراة دولية سجل خلالها 37 هدفا) حرية التعاقد مع أي جهة، لكنه لا يضع الاعتزال في حساباته حاليا، بحسب الصحيفة ذاتها.
وكان بنزيمة قد نفى قبل نحو 10 أيام، عقب الفوز الكبير على الفيحاء (3-0)، أي حديث عن رحيله، قائلا في تصريحات للمنطقة المختلطة إنه سيبقى ويواصل مسيرته مع الفريق، علما بأن عقده كان من المفترض أن يمتد حتى يونيو/حزيران 2027.
ويأتي هذا التطور في وقت تلوح فيه في الأفق صفقة قريبة لضم البرازيلي غابرييل مارتينيلي، وهو ما قد يسهم في تسريع رحيل النجم الفرنسي الذي غاب أصلا عن آخر مباراة لفريقه أمام الخليج التي انتهت بفوز الهلال (5-1).
سفير للدوري السعودي حتى عام 2030
خلال فترته القصيرة مع الهلال، تُوج بنزيمة بلقب كأس الملك السعودي، وشارك في 16 مباراة عبر جميع المسابقات سجل خلالها 10 أهداف، بحسب إحصاءات موقع "ترانسفير ماركت". وأمام المهاجم الذي مر سابقا بألوان ليون (2005-2009) وريال مدريد (2009-2023) خيارات عدة مطروحة للتفكير في وجهته المقبلة.
ورغم رحيله المرتقب عن الهلال، فإن بنزيمة سيحتفظ بلقب سفير الدوري السعودي حتى عام 2030، وهي الصفة التي حصل عليها قبل 3 سنوات حين كان لاعبا في الاتحاد.