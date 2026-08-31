رفضته 16 جامعة ووظفته غوغل.. هكذا تحول رفض طالب إلى معركة قضائية

خبرني - حوّل الأمريكي نان تشونغ، من ولاية كاليفورنيا، رفض عدد من أبرز الجامعات في البلاد طلب ابنه ستانلي للالتحاق بها، إلى معركة قضائية رغم مرور سنوات على حصوله على الشهادة الثانوية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن نان، وهو أمريكي من أصل آسيوي، أن قاضيا اتحاديا وافق على استمرار نظر دعوى الحقوق المدنية المرفوعة ضد جامعة واشنطن بزعم التحيز ضد ابنه على خلفية انحداره من أصل آسيوي.

وأقام نان دعاوى قضائية ضد عدة جامعات مرموقة أخرى، مثل جامعة كاليفورنيا وجامعة كورنيل، بعد أن رفضت التحاق ابنه بها.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وافق القاضي على عدة دفوع من الجامعات، لكنه وافق على مواصلة الدعوى القضائية بزعم التحيز، وهو ما قال نان إنه "تطور كبير" في مسار الدعوى، موضحا أن هذا يمنحهم الفرصة لطلب وثائق ومراسلات داخلية وبيانات القبول.

بدوره، رحب متحدث باسم الجامعة برفض المحكمة العديد من مطالبات نان، موضحا أن الجامعة تعطي الأولوية لطلاب واشنطن.

رفض رغم التفوق

وتصدر اسم ستانلي عناوين الصحف عام 2023، بعد أن رفضت 16 جامعة، من أصل 18 تقدم إليها، طلبه للالتحاق بها. وجاء الرفض رغم أن ستانلي حقق معدلا تراكميا مرتفعا وكان من بين الطلبة المتفوقين في صفه، كما أسس شركة ناشئة في مجال التوقيع الإلكتروني.

وعقب رفض الجامعات، وظفت غوغل ستانلي كمهندس برمجيات بدوام كامل في وظيفة عادة ما تتطلب الحصول على درجة الدكتوراه أو خبرة عملية معادلة، بحسب ملف الدعوى الذي قدمته العائلة.

وسبق أن اكتشفت غوغل موهبة ستانلي بينما كان عمره 13 عاما فقط، خلال مسابقة للبرمجة.

وأمضت العائلة أكثر من عام في دراسة اتجاهات القبول قبل رفع الدعاوى القضائية، ووصلت إلى استنتاج بأن التحيز ضد الآسيويين لا يحدث بشكل منتظم رغم السوابق القضائية الأخيرة.

وقال الأب إن القصة أكبر بكثير من ابنه ستانلي ومن العائلة، موضحا أنه لا يريد أن يواجه ابنه الأصغر نفس المشكلة في المستقبل.

وأشار نان إلى أن عشرات العائلات الأمريكية من أصول آسيوية تواصلت معه وروت له تجارب مماثلة عن رفض الطلاب من أصول آسيوية رغم تفوقهم.