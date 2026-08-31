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ولي العهد يهنئ بطلة التايكواندو فاديا خرفان

  • 31 أغسطس 2026
  • 03:01
ولي العهد يهنئ بطلة التايكواندو فاديا خرفان

خبرني  - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأحد، لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو فاديا خرفان بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسيدات.

وقال ولي العهد عبر إنستغرام "مبارك للبطلة فادية.. منها للأعلى"

وحققت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو فاديا خرفان الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسيدات، المصنفة من عيار 4 نجوم (G4)، والمقامة في الصين، في إنجاز تاريخي، باعتبارها أول ميدالية ذهبية للأردن في بطولة العالم للسيدات.

وجاء تتويج خرفان بعد مشوار قوي في البطولة، خاضت خلاله منافسات أمام لاعبات من مستويات عالمية، من بينهن لاعبة صينية متوجة بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، ولاعبة كورية حاصلة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد ذاته.

ولي العهد يهنئ بطلة التايكواندو فاديا خرفان

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