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القوات المسلحة: اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني فجر الاثنين

  • 31 أغسطس 2026
  • 02:58
القوات المسلحة اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني فجر الاثنين

خبرني  - صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت، فجر الاثنين، 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات، وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات.

وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية، بمختلف تشكيلاتها، تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن، وصون سيادته، والحفاظ على أمنه واستقراره.

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