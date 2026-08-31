تراجع معظم بورصات الخليج وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية

خبرني - تراجعت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الأحد، وسط حذر المستثمرين بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش التي عززت توقعات رفع الفائدة في سبتمبر.

وقال وارش خلال الندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول إن صانعي السياسة سيكون أمامهم عمل يقومون به إذا لم يتأكدوا من أن التضخم الأساسي يتجه نحو مستهدف البنك البالغ 2%. كما أشار إلى أن الظروف المالية تبدو غير مقيدة.

وعقب تصريحاته، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، إلى 55.7% مقارنة مع 35.4% يوم الخميس، ما ضغط على معنويات المستثمرين في الأسواق الخليجية، التي تتأثر بصورة مباشرة بتحركات السياسة النقدية الأمريكية بسبب ارتباط معظم عملاتها بالدولار.

وتصدر السوق السعودي التراجعات، إذ انخفض مؤشره الرئيسي 0.7% للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة. وهبط سهم "معادن" 3.3%، فيما تراجع سهم "البنك الأهلي السعودي" 1.2%.

وقال هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق لدى "إكس.تي.بي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق السعودية قد تظل عرضة لمزيد من التراجع إذا استمر المستثمرون في جني الأرباح بعد المكاسب المسجلة خلال عدة جلسات.

وتراجع مؤشر البحرين 0.1%، والعُماني 0.6%، فيما استقر المؤشر الكويتي عند 9307 نقاط. وانخفض المؤشر القطري 0.1% متأثرا بتراجع أسهم القطاعين المالي والاتصالات، إذ هبط سهم "بنك الدوحة" 5.1% والبنك التجاري 2.5%.

وفي المقابل، ارتفع سهم "صناعات قطر" 0.6% و"الخليج الدولية للخدمات" 3.9%. وكانت مصادر تجارية قد أفادت بأن "قطر للطاقة" باعت ما لا يقل عن 7 ملايين برميل من أنواع مختلفة من النفط الخام القطري للتحميل في أكتوبر.

وقال أبو عاقلة إن الأسواق الخليجية ستظل حساسة للتطورات المتعلقة بالشحن في مضيق هرمز وأي تقدم دبلوماسي، مضيفا أن قوة العوامل الأساسية المحلية قد تحد من مخاطر الهبوط، بينما قد يستمر حذر المستثمرين مع ارتفاع عوائد السندات العالمية.