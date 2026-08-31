واقعة صادمة داخل مركز لعلاج الإدمان في مصر..والداخلية تتحرك

خبرني - كشفت أجهز الأمن المصرية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ارتكاب مدير مركز غير مرخص لعلاج الإدمان أفعالا خادشة للحياء مع عدد من النزيلات وتصويرهن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزتها رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن مخالفات داخل أحد مراكز علاج الإدمان في الإسكندرية.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في المقطع، وتبين أنه مدير مركز لعلاج الإدمان يعمل دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية في الإسكندرية.

وبمواجهته أقر بأنه الشخص الظاهر في الفيديو، واعترف بارتكاب الواقعة قبل نحو عام، خلال فترة إدارته للمركز.

وأضاف المتهم وفقا لبيان وزارة الداخلية أن المركز مغلق حاليا وخال من النزلاء، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على أهمية إخضاع مراكز علاج الإدمان للترخيص والرقابة، نظرا إلى طبيعة الفئات التي تستقبلها هذه المنشآت وحاجتها إلى بيئة علاجية آمنة تضمن حماية المرضى والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.

وتخضع المنشآت المعنية بعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في مصر لأطر تنظيمية ورقابية تستهدف التأكد من توافر الاشتراطات الفنية والطبية والقانونية اللازمة، فيما تمثل المراكز التي تعمل دون ترخيص مخالفة يمكن أن تعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية.

وتشدد الجهات المعنية على أهمية التحقق من ترخيص أي مركز قبل إيداع المرضى به، سواء من حيث الجهة المشرفة أو طبيعة الخدمات المقدمة والكوادر الطبية والعلاجية، لتجنب تعرض المرضى لممارسات غير مهنية أو قيام منشآت لا تستوفي المعايير المطلوبة.