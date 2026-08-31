نتنياهو يلوح بنشر محاضر جلسات الحرب ويتوعد إيران .. ومعارضوه يتهمونه باختلاق الحقائق

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يفكر في السماح بنشر محاضر جلسات الحرب، "لكي يرى الجمهور الحقيقة" بشأن القرارات والنقاشات التي جرت خلال تلك فترة.

وشدد نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، على أن إيران لا تزال تسعى إلى استئناف برنامجها النووي، محذرا من أن "التهديد لمّا يُزل" رغم التطورات العسكرية الأخيرة، مؤكدا أن حكومته برئاسته وحدها هي القادرة على إكمال "المهمة" مع إيران. وقال إنه "وعد بتغيير الشرق الأوسط"، معتبرا أن "ما تحقق جاء بفضل صمود إسرائيل وعمليات جيشها"، ومشيرا إلى أن حكومته رفضت الاستجابة للضغوط التي دعت إلى وقف الحرب.

وفي هجوم سياسي داخلي، اعتبر نتنياهو أن تشكيل حكومة برئاسة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت سيكون "بداية نهاية إسرائيل".

وجاءت تصريحات نتنياهو في وقت يواجه فيه اتهامات من قادة المعارضة، حيث اتهمه آيزنكوت ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بـ"اختلاق الحقائق" بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووصفا تصريحاته السابقة حول امتلاك إيران أسلحة نووية بـ"الكذب"، مؤكدين أن إيران لم تمتلك قط قنابل نووية، وأن نتنياهو يحاول إخافة الجمهور الإسرائيلي لأغراض سياسية.

يأتي ذلك في سياق استعدادات إسرائيل لانتخابات عامة متوقعة في الأشهر المقبلة، وسط استمرار التوتر مع إيران بشأن برنامجها النووي الذي تصر طهران على أنه سلمي، بينما تؤكد تل أبيب وواشنطن أنه يشكل تهديدا وجوديا.