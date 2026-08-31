العراق يمنع ظهور صحافية مصرية على وسائل اعلامه .. ما القصة ؟

خبرني - قررت السلطات العراقية منع إعلامية مصرية من الظهور في جميع وسائل الإعلام العاملة في العراق لمدة عام على خلفية منشورات قالت الهيئة إنها تضمنت إساءة وتحريضا بحق مؤسسة أمنية عراقية.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في تعميم صدر الأحد إن القرار بشأن الصحفية المصرية مها السراج استند إلى تقرير قسم المرصد في دائرة التنظيم الإعلامي، بشأن منشورات نشرتها السراج عبر حسابها الشخصي على منصتي "فيسبوك" و"إكس" في 21 أغسطس الجاري.

وأوضحت أن المنشورات تضمنت بحسب تقييمها "إساءة وتحريضا" بحق مؤسسة أمنية عراقية، إلى جانب ما وصفته بـ"الكذب والتضليل"، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي المعمول بها في العراق.

وحددت الهيئة ثلاث مواد من اللائحة قالت إن المنشورات خالفتها، تتعلق بمنع التحريض على العنف والكراهية، وحظر المواد الكاذبة والباطلة، والالتزام بالدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.

وبناء على ذلك قررت الهيئة منع ظهور مها السراج بوصفها مصرية الجنسية، في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة داخل العراق لمدة عام، تبدأ من تاريخ صدور التعميم.

وحذرت الهيئة المؤسسات والوسائل الإعلامية من استضافتها خلال فترة المنع، مؤكدة أن الجهات المخالفة ستتحمل "التبعات القانونية" في حال استضافتها، كما أعلنت المضي في مخاطبة الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ويأتي القرار في إطار الصلاحيات التنظيمية التي تمارسها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية على المؤسسات والمنصات الإعلامية العاملة في البلاد، إذ تصدر الهيئة بصورة دورية قرارات تتعلق بمخالفات قواعد البث الإعلامي، قد تشمل منع ظهور إعلاميين أو إيقاف برامج أو فرض عقوبات على المؤسسات المخالفة.

وكانت بعض المنشورات المتداولة على مواقع التواصل قد تحدثت عن مخاطبة جهات حكومية عراقية تمهيدا لإعادة الصحافية إلى القاهرة.