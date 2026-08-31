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الإعلام العبري : الجيش يغتيال فلسطينيين اثنين في نابلس

  • 31 أغسطس 2026
  • 00:52
الإعلام العبري الجيش يغتيال فلسطينيين اثنين في نابلس
من اقتحام الاحتلال المتواصل لمدينة نابلس

خبرني  - أفادت القناة "14" العبرية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أعلنت عن اغتيال 2 من الشبان الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية قبل قليل.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية، أن قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مركبة كان بداخلها عدد من الشبان، قرب ملعب البلدية في المدينة.

وأضافت المصادر أن عددا من الآليات اقتحمت المدينة قادمة من جهة حاجز دير شرف، وتمركزت في محيط ملعب البلدية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية تعيق عمل الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في محيط ملعب البلدية، وسط استمرار الاقتحام وانتشار آليات الاحتلال في المنطقة.

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