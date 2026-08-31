الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد

خبرني - قال المدير العام لمؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين إن مشروعي الناقل الوطني للمياه وسكك الحديد قد يوفران نحو 11 ألف فرصة عمل، في وقت تعمل المؤسسة على مواءمة برامجها التدريبية مع احتياجات هذه المشاريع والمشاريع الوطنية الكبرى المقبلة.

وبين الصوافين أن المؤسسة أجرت بالتعاون مع وزارة العمل دراسة لتحديد المهن والمهارات المطلوبة لهذه المشاريع، خلصت إلى تحديد نحو 58 مهنة، تتوافر برامج تدريبية لـ39 منها حاليا لدى مؤسسة التدريب المهني أو مزودي التدريب الرئيسيين في المملكة، ومن بينهم كلية التدريب المهني المتقدمة " CAVT" والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

وأضاف أن المهن الـ19 المتبقية ستخضع للتطوير من خلال إعداد برامج تدريبية جديدة وتأهيل المدربين لتنفيذها، بما يضمن توفير الكوادر المؤهلة للمشاريع عند بدء تنفيذها.

7000 فرصة عمل في سكك الحديد و4500 في الناقل الوطني

وأوضح الصوافين أن تقديرات فرص العمل تستند إلى دراسات عالمية تشير إلى أن كل مليار دولار من الاستثمار يمكن أن يوفر نحو 3500 فرصة عمل، مبينا أن استثمارات بقيمة ملياري دولار في مشروع سكك الحديد قد توفر نحو 7000 فرصة عمل.

وأضاف أن مشروع الناقل الوطني للمياه يتوقع أن يوفر نحو 4500 فرصة عمل، فيما يتوقع أن يوفر مصنع الأنابيب الفولاذية الذي وافقت الحكومة على إنشائه لخدمة مشاريع المياه والغاز نحو 420 فرصة عمل.

58 مهنة لتلبية احتياجات المشاريع

وأكد الصوافين أن مؤسسة التدريب المهني تعمل على الاستعداد لهذه المشاريع من خلال تطوير برامجها وتدريب كوادرها، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل والمشاريع الاستثمارية المقبلة.

واعتبر أن المشاريع الوطنية الكبرى تمثل فرصة لتوفير وظائف جديدة للشباب الأردني، مشددا على أهمية تجهيز الكوادر المهنية المطلوبة قبل دخول هذه المشاريع مراحل التنفيذ، بما يعزز استفادة الشباب الأردني من فرص العمل التي ستوفرها.