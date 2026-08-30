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غارات إسرائيلية عدة على بلدات جنوب لبنان

  • 30 أغسطس 2026
  • 23:51
غارات إسرائيلية عدة على بلدات جنوب لبنان

خبرني - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، سلسلة غارات على بلدات ومناطق عدة جنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن طيران الاحتلال شن غارة على دوحة كفررمان، كما استهدف بلدة المنصوري بغارتين متتاليتين، مستخدما صواريخ ارتجاجية.

وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، أتبعتها بغارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر وارنون.

وفي وقت سابق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا كبيرا وسط بلدة أرنون الشقيف، وآخر عند أطراف بلدة يحمر الشقيف.

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