ميسي وأبناؤه بقميص ناد جديد

خبرني - خطف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، الأنظار إليه خلال الساعات الأخيرة بعد ظهوره بقميص ناد جديد.

وظهر ليونيل ميسي مرتديا قميص نادي كورنيلا الكتالوني، الذي يمتلكه، وذلك خلال ظهوره برفقة أبنائه في مشهد لفت أنظار متابعي النجم العالمي.

ونشر حساب كورنيلا صور ميسي وعلق عليها قائلا: "ليونيل ميسي وعائلته مستعدون بالفعل لانطلاق الموسم.. من كورنيلا إلى العالم، نرتدي اللون الأخضر بشكل متزايد مثل ليو، ونحن متحمسون لبدء تحدينا الكبير".

وكان ميسي استحوذ رسميًا على ملكية كورنيلا في أبريل/ نيسان 2026، ليبدأ تجربة جديدة خارج الملعب كمالك لنادٍ إسباني.

ويأتي ظهور ميسي بقميص كورنيلا بعد ساعات قليلة من تألقه اللافت مع إنتر ميامي، حيث قاد الفريق إلى اكتساح مونتريال بنتيجة 7-1 في الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي في تلك المباراة 4 أهداف وصنع هدفًا، في واحدة من أبرز مبارياته منذ انتقاله إلى الدوري الأمريكي.