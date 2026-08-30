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فينيسيوس متهم بتخريب كل ما هو جميل في ريال مدريد مورينيو

  • 30 أغسطس 2026
  • 23:39
فينيسيوس متهم بتخريب كل ما هو جميل في ريال مدريد مورينيو

خبرني - اتهم الصحفي الإسباني ألفريدو ريلانو النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بإفساد كل ما هو جميل في ريال مدريد مورينيو وذلك في تعليقه على فوز الفريق الكبير برباعية دون رد على حساب ملقا يوم الأحد.

وقال ريلانو عبر إذاعة "كادينا كوبي": الفريق يؤدي بشكل جيد للغاية في هذه المرحلة المبكرة من الموسم وهذا أمر مبشر بالخير. كيليان مبابي وجود بيلنغهام يقدمان أداء رائعاً، ويمكن ملاحظة الروح والحماس اللذين غرسهما مورينيو في نفوس اللاعبين.

وتابع: المشكلة الوحيدة هي فينيسيوس، فهو الأقل تألقاً وما زال بعيداً عن مستواه، في الوقت الذي يقدم فيه الفريق أجمل مبارياته ويواصل تسجيل الأهداف.

 

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