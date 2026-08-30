مشروب صباحي شائع يجعلك أكثر رشاقة.. فما هو؟

خبرني - بالنسبة لكثير منا، يُعد احتساء كوب قهوة ساخن طقسًا صباحيًا أساسيًا يساعدنا على بدء يومنا بنشاط، لكن اتضح أن كوب قهوتك اليومي قد يمنحك أكثر بكثير من مجرد جرعة كافيين تحتاجها، إذ قد يعزز أيضًا صحتك الأيضية، وفقًا لبحث جديد.

نُشرت هذه الدراسة في مجلة "European Journal of Nutrition"، وهدفت لدراسة كيفية تأثير هذا المشروب الصباحي الشهير على بعض مؤشرات الصحة الأيضية.

وحلل الباحثون بيانات 2,264 مشاركًا، ووجدوا أن من يتناولون بانتظام 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا يميلون لامتلاك تكوين جسم أكثر رشاقة، إذ يظهرون كتلة دهنية أقل وكتلة عضلية أكبر، رغم امتلاكهم مؤشر كتلة جسم مماثلاً لمن يتناولون كميات أقل من القهوة أو لا يتناولونها إطلاقًا.



لماذا تحمل هذه النتائج أهمية خاصة؟

قد تسلط هذه النتائج الضوء على كيفية تأثير القهوة على مؤشرات صحية لا يسهل رؤيتها عادة. وتوضح المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، ميليسا بريست،أن هذه النتائج تشير إلى أن الاستهلاك المعتاد للقهوة قد يرتبط بتكوين جسم أفضل، لا مجرد رقم أقل على الميزان.

ورغم أن الآلية الدقيقة وراء تأثير القهوة على هذه المؤشرات ليست واضحة تمامًا، إلا أن الخلاصة المهمة هي أن كوب قهوتك اليومي قد يفعل أكثر بكثير من مجرد منحك شعورًا باليقظة.

وتوضح بريست أن القهوة مشروب معقّد، لا مجرد وسيلة لإيصال الكافيين؛ إذ تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا عديدة، كحمض الكلوروجينيك ومركبات "بوليفينول" أخرى، ولا يزال الباحثون يعملون على فهم أي هذه المكونات مسؤول عن النتائج الصحية المرتبطة بها.

فوائد أخرى

قد يرتبط أيضًا بفوائد صحية أخرى؛ إذ توضح بريست أن هناك مجموعة كبيرة من الأبحاث تربط بين الاستهلاك المعتدل للقهوة ومجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما فيها انخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وبعض النتائج القلبية الوعائية.

كما تحمل المركبات النشطة في القهوة فوائد مضادة للأكسدة والالتهاب، إذ يشير مؤلفو الدراسة إلى ارتباطات بين تناول القهوة والنتائج الأيضية القلبية وخطر الإصابة بالسرطان والوفيات في الأدبيات العلمية الأوسع.

الكمية الآمنة

ربطت نتائج الدراسة بين تناول 3 إلى 4 أكواب يوميًا وتكوين جسم أفضل، لكن هل هذه الكمية آمنة فعليًا؟ توضح غانس أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية تشير إلى أن 400 ملغرام من الكافيين يوميًا هي الكمية التي لا ترتبط عمومًا بآثار جانبية لدى معظم البالغين الأصحاء، رغم تفاوت التحمل الفردي، وهو ما يعادل تقريبًا كوبين إلى أربعة أكواب من القهوة، حسب الحجم وطريقة التحضير.

ورغم أن 400 ملغرام تُعد كمية آمنة، إلا أنه من المهم الإصغاء لجسمك، إذ تؤكد بريست أن هذا الرقم يمثل "سقفًا لا هدفًا"، فقد يشعر شخص ما بارتياح تام مع 200 ملغرام، بينما قد يعاني آخر من القلق أو مشكلات النوم بكمية أقل بكثير.

لذا، فإن تناول 3 إلى 4 أكواب يوميًا قد يناسبك أو لا يناسبك حسب تحملك الفردي. وتذكّر أيضًا أن الكافيين لا يأتي من القهوة فقط؛ فالشاي ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والشوكولاتة ومنتجات ما قبل التمرين وبعض الأدوية يمكن أن تسهم أيضًا في إجمالي كافيينك اليومي.



