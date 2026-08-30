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إطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع طرابزون

  • 30 أغسطس 2026
  • 23:32
إطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع طرابزون

خبرني - كشف مصطفى بييك رئيس بلدية يمرى في طرابزون عن إطلاق اسم محمد صلاح على أحد الشوارع في منطقة كوشوستو التي سيسكن فيها النجم المصري خلال فترة لعبه مع طرابزون سبور.

وانتقل صلاح إلى طرابزون سبور بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل بعدما رحل عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.


وقال مصطفى بييك رئيس بلدية يمرى، إحدى بلديات طرابزون، في تصريح نقله موقع "61 ساعات" التركي يوم الأحد: نحن سعداء في يمرى باستضافة نجم عالمي كمحمد صلاح، فإقامته في المنطقة ستعزز سمعتها، ونريد أن يكون انتقاله إلى هنا دائماً.

ويتم ترميم المنزل الذي سيسكن فيه النجم المصري الكبير والواقع في كوشستو، وكشف الموقع أن بلدية يمرى تستعد لتغيير اسم شارع سيلفي إلى شارع محمد صلاح بعد قرار مجلس المدينة، على أن يتم تغيير الاسم رسمياً هذا الأسبوع.

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