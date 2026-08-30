مصري يصبح أبا لتوأم بعد وفاة زوجته.. كيف؟

خبرني - في مشهد تقشعر له الأبدان انتصرت فيه الحياة من قلب الفاجعة، وقف زوج مصري مذهولاً داخل مستشفى «ساقلتة» بمحافظة سوهاج المصرية، بين فاجعة استقبال جثمان زوجته الشابة، وصراخ طفليه التوأم اللذين وُلدا من رحم الموت بعد توقف قلب أمهما.

القصة التي حبست أنفاس الشارع المصري بدأت بوجوم خيّم على قسم الطوارئ فور وصول سيدة (26 عاماً) فاقدة للحياة تماماً منذ 20 دقيقة. ورغم فشل محاولات إنعاش قلبها المتوقف، رفض الفريق الطبي الاستسلام فور رصد مفاجأة مذهلة عبر فحص الموجات فوق الصوتية: نبض خافت للغاية يصارع البقاء داخل أحشاء السيدة الراحلة.

تحول المستشفى خلال ثوانٍ إلى خلية نحل تضم طواقم الجراحة والتخدير والأطفال، في سباق خاطف مع الزمن ارتكز على 3 محاور درامية:

جراحة الـ10 دقائق: نقل الجثمان فوراً إلى غرفة العمليات وشق الرحم بحرفية خاطفة لتجريد الجنينين قبل تعرضهما لتلف دماغي دائم جراء انقطاع الأكسجين.

انتصار الحضّانات: خضع الطفلان لعمليات إنعاش رئوي مكثفة فور خروجهما، حتى ارتدت أنفاسهما واستقرت حالتهما تماماً داخل قسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة.

فاجعة وفيات الأمهات: كشف مستشار منظمة الصحة العالمية الدكتور عمرو حسن أن السرعة القياسية للأطباء كانت السبب الوحيد لهذه المعجزة، موضحاً أن مصر سجلت 867 حالة وفاة لأمهات خلال عام 2025، جاء النزيف الحاد على رأس أسبابها بنسبة 28.1%، تليه مضاعفات ضغط الدم بنسبة 15.2%.

رحلت الأم الشابة دون أن تلمس طفليها، لكن ملحمة الدقائق الأخيره داخل غرفة العمليات كتبت لتوأمها حياة جديدة، ليتسلم الأب المكلوم أثمن وصية تركتها زوجته الراحلة قبل أن يوارى جثمانها الثرى.