*
الاثنين: 31 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • الحرس الثوري يعلن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم على جزيرة لارك ويتوعد بالرد

الحرس الثوري يعلن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم على جزيرة لارك ويتوعد بالرد

  • 30 أغسطس 2026
  • 23:15
الحرس الثوري يعلن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم على جزيرة لارك ويتوعد بالرد

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان عاجل، مساء الأحد، أن الهجوم الذي استهدف جزيرة "لارك" في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد أسفرعن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه والمواطنين الإيرانيين، متهما الإدارة الأمريكية و"إسرائيل" بالتخطيط والتنفيذ.

وأكد الحرس الثوري أن هذا "العدوان الأمريكي الصهيوني" على المنطقة الاستراتيجية في مضيق هرمز لن يمر دون عقاب، متوعدا برد حازم ومعاقبة الجهات الـمعتدية في الوقت والـمكان الـمناسبين.

وجاء بيان الحرس الثوري عقب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، التي أكدت شن هجوم بطائرة مسيرة استهدف الجزيرة في المياه الإقليمية الإيرانية، مما يؤشر إلى مرحلة جديدة من التصاعد الميداني والعسكري في مياه الخليج العربي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

"القط ذو الحذاء".. كيف خطط الموساد لإسقاط النظام الإيراني؟
  • 2026-08-30 23:54
التوتر الصيني التايواني يخيم على منتدى جزر المحيط الهادئ
التوتر الصيني التايواني يخيم على منتدى جزر المحيط الهادئ
  • 2026-08-30 23:53
غارات إسرائيلية عدة على بلدات جنوب لبنان
غارات إسرائيلية عدة على بلدات جنوب لبنان
  • 2026-08-30 23:51
الجيش الإسرائيلي يتوغل في قريتين جنوب سورية
الجيش الإسرائيلي يتوغل في قريتين جنوب سورية
  • 2026-08-30 22:59
نتنياهو: لن أسمح لإيران بتطوير سلاح نووي والنظام الإيراني أصبح أضعف بكثير
نتنياهو: لن أسمح لإيران بتطوير سلاح نووي والنظام الإيراني أصبح أضعف بكثير
  • 2026-08-30 22:56
ترمب يهاجم صحافية من شبكة إن بي سي لعدم رضاه عن تغطيتها
ترمب يهاجم صحافية من شبكة إن بي سي لعدم رضاه عن تغطيتها
  • 2026-08-30 22:53