الحرس الثوري يعلن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم على جزيرة لارك ويتوعد بالرد

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان عاجل، مساء الأحد، أن الهجوم الذي استهدف جزيرة "لارك" في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد أسفرعن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه والمواطنين الإيرانيين، متهما الإدارة الأمريكية و"إسرائيل" بالتخطيط والتنفيذ.

وأكد الحرس الثوري أن هذا "العدوان الأمريكي الصهيوني" على المنطقة الاستراتيجية في مضيق هرمز لن يمر دون عقاب، متوعدا برد حازم ومعاقبة الجهات الـمعتدية في الوقت والـمكان الـمناسبين.

وجاء بيان الحرس الثوري عقب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، التي أكدت شن هجوم بطائرة مسيرة استهدف الجزيرة في المياه الإقليمية الإيرانية، مما يؤشر إلى مرحلة جديدة من التصاعد الميداني والعسكري في مياه الخليج العربي.