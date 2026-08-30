واتكينز.. أول إنجليزي وسط الهلاليين منذ نصف قرن

خبرني - سيكون أولي واتكينز أول لاعب إنجليزي في تاريخ نادي الهلال السعودي، وأول من يعمل في النادي منذ مواطنه المدرب جورج سميث الذي قاد الهلال إلى بطولة الدوري قبل 50 عاماً.

وأعلن الهلال تعاقده مع هداف أستون فيلا السابق لمدة 3 مواسم يوم الأحد في أحدث صفقة يبرمها الفريق الذي حقق المركز الثاني في دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الاثنين.

ولم يسبق للهلال أن تعاقد مع لاعب إنجليزي عبر تاريخه الممتد لأكثر من 68 عاماً، كما تولى تدريبه رجل جاء من إنجلترا مرة واحدة في تاريخه وكان جورج سميث أواخر السبعينات الميلادية.

وحضر سميث إلى الهلال في بداية موسم 1976-1977 حيث فاز ببطولة الدوري قبل أن يرحل في عام 1978 عقب إلغاء عقده، وهو المدرب الإنجليزي الوحيد في تاريخ الهلال.