الجيش الإسرائيلي يتوغل في قريتين جنوب سورية

خبرني - توغلت قوات الجيش الإسرائيلي، الأحد، في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سورية، وداهمت أحد المنازل وفتشته.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية على موقعها الإلكتروني بأن 3 آليات عسكرية تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي تقدمت أيضاً باتجاه قرية العجرف في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزاً مؤقتاً لتفتيش المارة.

وصباح الأحد، توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، كما أجرت عمليات تفتيش في منطقة الكسارات.

ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، إذ كانت قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في 28 أغسطس (آب) أيضاً في قرية أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، ونصبت حاجزاً لتفتيش المارة، بالتزامن مع انتشارها داخل القرية.



وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية والمغتربين في سورية "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة".

وطالبت الوزارة بـ"انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوري والكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها، والعودة إلى خط فض الاشتباك، واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

واستمرت العمليات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، حيث توسعت التوغلات البرية في ريف درعا والقنيطرة، بالتزامن مع ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة، لتبقي إسرائيل حضورها العسكري في جنوب سوريا جزءاً ثابتاً من المشهد الأمني منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وكانت إسرائيل قد شنّت مئات الغارات على منشآت عسكرية وحكومية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2024.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، شنّت القوات الإسرائيلية مئات الضربات الجوية على سوريا تركزت على أهداف عسكرية، قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السابق.



وتوغلت قواتها تباعا خارج المنطقة العازلة في هضبة الجولان التي تحتل أجزاء منها منذ العام 1967، حيث أعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح، ويكرر مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم لا تنوي الانسحاب من هناك.