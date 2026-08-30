هاتريك برونو يقود يونايتد إلى اكتساح إيبسويتش

خبرني - سجل النجم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد "هاتريك" ليمنح فريقه أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار كاسح على ضيفه إبسويتش تاون الصاعد حديثاً بنتيجة 5 - 2 ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الأحد.

ولم يستغل الضيوف تقدمهم بهدف ليف ديفيس في الدقيقة 29، ليمطر "يونايتد" مرمى منافسه بخماسية بعد صدمة الخسارة أمام هال سيتي في الجولة الأولى، إذ أدرك التعادل بهدف برونو فرنانديز في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني تقدم مانشستر بهدف عكسي سجله جاكوب غريفز لاعب إبسويتش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وأضاف برونو الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 61 و68، ليكمل الهاتريك، وأحرز بريان مبومو الهدف الخامس قبل أن يقلص الضيوف النتيجة عبر هدف سجله تشوبا أكبوم في الدقيقة 92.