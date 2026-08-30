صنعاء .. نفاذ لقاحات الأطفال يفتح أبواب الأوبئة القاتلة

خبرني - تواجه مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن، خطر أزمة صحية واسعة، مع اختفاء عدد من لقاحات الأطفال الأساسية من المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الأمومة والطفولة في صنعاء، وسط تحذيرات طبية من عودة أمراض فتاكة وتحول فجوة التحصين إلى موجات وبائية يصعب احتواؤها.

وكشفت منصة"يمن فيوتشر" الإعلامية، عن مصادرها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات منذ انقلاب سبتمبر 2014، عن نفاذ لقاحات حيوية مخصصة للأطفال الخدج وحديثي الولادة، وأخرى تشكل خط الدفاع الأول ضد أمراض طالما تسببت في إعاقات دائمة ووفيات واسعة بين الأطفال.

ونقلت عن مصادر طبية في أحد مراكز الأمومة والطفولة، أن إمدادات اللقاحات أخذت تتناقص تدريجيًا حتى اختفت أصناف أساسية مدرجة ضمن جدول التحصين المقرر للأطفال في أيامهم وأشهرهم الأولى، محذرة من أن استمرار حرمان المنشآت الطبية يترك آلاف المواليد مكشوفين أمام أمراض يمكن الوقاية منها بجرعات تحصين منتظمة.

وأضافت المصادر أن السلطات الصحية الخاضعة للحوثيين تواصل تجاهل التحذيرات المتصاعدة، وتفرض قيوداً تعرقل وصول اللقاحات إلى المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال، بما ينذر بتداعيات صحية غير مسبوقة في بيئة أنهكتها الحرب وتهاوت فيها قدرة القطاع الصحي على الاستجابة.

وحملت المصادر جماعة الحوثيين مسؤولية تهيئة الظروف لعودة أمراض خطيرة سبق لليمن أن أحرز تقدماً كبيراً في مكافحتها، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، مؤكدة أن اتساع أعداد الأطفال غير المحصنين قد يعيد البلاد إلى حقبة الأوبئة والوفيات الجماعية.

وعزت المصادر تفاقم الأزمة إلى انتهاكات الجماعة وقيودها المتواصلة بحق المنظمات الإنسانية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وما أفضت إليه من إغلاق مقرات وتجميد أنشطة كانت تمثل ركيزة أساسية في تمويل برامج التحصين وتوفير لقاحات الأطفال.

وحذرت المصادر من أن تقويض منظومة التحصين يتجاوز تداعياته الأطفال المحرومين من اللقاحات إلى تهديد الصحة العامة؛ إذ يؤدي اتساع فجوة المناعة المجتمعية إلى تهيئة الظروف لعودة أمراض سبق تطويقها وانتشارها مجددًا على نحو قد يحصد مزيد الأرواح.