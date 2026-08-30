الأردن.. امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، أسماء الطلبة الخمسة بالمئة الأوائل الذين يحق لهم التقدم بطلبات للمنافسة على المقاعد المخصصة لطلبة التجسير في البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027.

وقسّمت الوحدة الطلبة الواردة أسماؤهم في القائمة إلى فئتين، الأولى: الطلبة الخمسة بالمئة الأوائل في الامتحان الشامل للعام الجامعي 2025-2026، الذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، وهؤلاء غير مطالبين بتقديم امتحان القبول لأغراض التجسير الذي ستعقده الوحدة.

وبينت الوحدة أنه يمكن الاطلاع على الأسماء وأدنى معدل في الامتحان الشامل لكل تخصص على مستوى المملكة عبر الرابط: (https://www.admhec.gov.jo/BRGShamelSuccStu.aspx) أما الفئة الثانية: الطلبة الخمسة بالمئة الأوائل في المعدل التراكمي لكل تخصص على مستوى الكلية والجامعة، من خريجي الفصل الصيفي الماضي 2024-2025، والفصلين الأول والثاني 2025-2026، وهؤلاء مطالبون بتقديم امتحان القبول لأغراض التجسير الذي ستعقده الوحدة.

كما يمكن الاطلاع على الأسماء وأدنى معدل تراكمي لكل تخصص في كل كلية وجامعة عبر الرابط: https://www.admhec.gov.jo/BRGSuccStu.aspx وكشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن موعد عقد امتحان القبول سيكون يوم الخميس الموافق 17-9-2026، على أن تُعلن تفاصيله كاملة لاحقاً، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على الإطار العام للامتحان (مواضيعه) عبر الرابط: https://www.admhec.gov.jo/Files/DiplomExams.pdf وبين الخطيب أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للفئتين المذكورتين ستكون خلال الفترة من 6 إلى 10 أيلول 2026، على أن يصدر عن الوحدة إعلان تفصيلي بهذا الشأن لاحقاً.