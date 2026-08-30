بعد إلغاء حفله في دمشق.. شادي جميل يعتذر للسوريين ويفتح صفحة جديدة

خبرني - قدّم شادي جميل اعتذارًا علنيًا للسوريين بعد إلغاء حفله في دمشق، مستعيدًا مواقف سابقة أثارت جدلًا واسعًا خلال سنوات الحرب.



وجّه الفنان السوري شادي جميل رسالة اعتذار إلى أبناء بلاده، في أعقاب حالة الجدل التي أثارها إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته على مسرح دار الأوبرا في دمشق.

وقال الفنان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، إنه يشعر بالأسف تجاه مواقفه السابقة، مؤكدًا أنه يرغب في الاعتذار للسوريين عن مرحلة غنائية قال إنها تسببت في أذى للكثير من أبناء الشعب والأمهات.

وخص شادي جميل في رسالته الشباب والشابات والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال الحرب، معربًا عن أمله في أن تشهد البلاد مرحلة جديدة، داعيًا إلى التفاؤل بالمستقبل.

سبب إلغاء حفل شادي جميل في دمشق

جاء الاعتذار بعد أسابيع من إلغاء الحفل الذي كان مقررًا إحياؤه في 8 يوليو الماضي على خشبة دار الأوبرا السورية في العاصمة دمشق، وسط تساؤلات حول إمكانية عودة الفنان إلى النشاط الغنائي داخل سوريا.

وكان وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح قد تحدث عن أسباب إلغاء الحفل، موضحًا أن الجهة التي منحت الموافقات لإقامته ستخضع للمحاسبة، على خلفية تعميم سابق للوزارة بشأن منع الشخصيات الفنية التي سبق أن أشادت بالنظام السوري السابق من إقامة فعاليات فنية.

وأكد الوزير في تصريحات متداولة أن الفنانين الذين دعموا النظام السابق مطالبون بالاعتذار للشعب السوري قبل العودة إلى المسارح.

يرتبط الجدل حول شادي جميل بمواقفه التي أعلنها خلال سنوات الحرب في سوريا، والتي تضمنت إشادة بالنظام السوري السابق وتأييدًا له في مناسبات مختلفة، إلى جانب مشاركته في فعاليات مرتبطة به.

ومع التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، عادت تلك المواقف إلى الواجهة، وأصبحت محل نقاش بشأن مدى إمكانية استئناف الفنان لنشاطه الفني داخل سوريا خلال المرحلة الجديدة.