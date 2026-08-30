دليلك الشامل للعبة GTA 6 وموعد الإصدار.. أبرز التحديثات ومزايا الخرائط والأبطال

خبرني - تستعد شركة Rockstar Games لإطلاق لعبة GTA 6 عالمياً لتشكل النقلة الأكبر في تاريخ ألعاب الفيديو، مقدمةً أضخم عالم مفتوح وتقنيات تفاعلية مستوحاة من الخبرات المكتسبة في تطوير Red Dead Redemption 2.

تنقل اللعبة اللاعبين إلى ولاية "ليونيدا" الخيالية (المستوحاة من فلوريدا) عبر خريطة ضخمة ومحرك متطور يدعم تفاصيل دقيقة للطقس، والإضاءة، وكثافة السكان بحسب تصريحات "روب نيلسون" من استوديو Rockstar North لمنصة "me.ign".

وتُشكل لعبة GTA 6 الخطوة الأكبر والأهم في تاريخ ألعاب الفيديو، حيث لا تقتصر التحديثات على توسيع مساحة الخريطة فقط، بل تمتد لتجعل العالم كله يتفاعل مع خطواتك وقراراتك بشكل طبيعي كأنه عالم حقيقي.

وتعتمد اللعبة على محرك متطور يضمن لك رؤية تفاصيل الشوارع، والطقس، والإضاءة بدقة عالية تنقل حماس الحياة في ولاية "ليونيدا" الخيالية.

وتجربة اللعب المصممة خصيصاً لأجهزة الجيل الحديث تضمن لك حركة واقعية للشخصيات، وحرية كاملة في ارتكاب الجرائم أو تجنبها، مع إمكانية دخول مئات المباني والمحلات من الداخل دون الانتظار أمام شاشات التحميل المزعجة، وتأتي هذه التحديثات استناداً إلى الخبرات التي اكتسبها المطورون أثناء بناء لعبة Red Dead Redemption 2 لتطوير نفس الأفكار في مدينة حديثة ومزدحمة

وأوضح "روب نيلسون" من استوديو Rockstar North وفقا لمنصة "me.ign"أن الفريق استغل قدرات الأجهزة الحديثة لزيادة كثافة السكان وتفاصيل العالم المفتوح، بحيث تجد نفسك طوال السير في الطريق مشتتاً بأشياء جديدة تجذبك وتجعلك تعيش وتندمج داخل العالم، لتصبح هذه اللعبة هي المشروع الأعمق والأكثر طموحاً في تاريخ الشركة.

مساحة خريطة لعبة GTA 6 والمباني المتاحة للدخول

أكّدت شركة Rockstar Games لصحيفة The New York Times وصنّاع المحتوى أن خريطة اللعبة الجديدة تأتي بأرقام ومساحات ضخمة جداً:

مقارنة بـ Red Dead Redemption 2: مساحة الخريطة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة خريطة Red Dead Redemption 2.

مقارنة بـ GTA 5: الخريطة الكلية تعادل ضعف المساحة الكاملة للعبة GTA 5.

مدينة Vice City: مساحة مدينة Vice City وحدها تعادل ضعف مساحة مدينة Los Santos، بينما تعادل المدينة والمناطق المحيطة بها 11 ضعفاً لمساحة مدينة Los Santos ومحيطها في الجزء الخامس.

المباني والمواقع الداخلية: تضم لعبة GTA 6 مئات المتاجر، والمنازل، والمطاعم، ومحلات المجوهرات التي يمكنك دخولها واستكشافها مباشرة، عكس الأجزاء السابقة التي كانت تتيح عدداً محدوداً جداً من المباني.

طريقة اللعب في لعبة GTA 6

شهدت طريقة اللعب إضافات جديدة تجعل التحكم والحركة أكثر سهولة وواقعية:

نظام السمعة والتصرفات (Honor): تصرفاتك تؤثر على نظرة العالم لك؛ الأفعال اللطيفة مثل مداعبة الكلاب تظهر لك أيقونة "ملاك" وتُحسن ملفك، بينما يمكنك توبيخ الكلب أو دراسته ضمن نظام جمع الحيوانات المأخوذ من RDR2.

خاصية التصويب بالحركة البطيئة (Dead Eye): توجد خاصية لإبطاء الوقت أثناء القتال (يظهر لها شريط بنفسجي أسفل الصفحة عليه أيقونة عين)، وتحدد لك نقاط القتل باللون الأحمر، ونقاط نزع السلاح باللون الأصفر.

الصحة والمؤشرات: يمكنك ملء طاقتك وصحتك عن طريق أكل رقائق البطاطس، أو فتح الثلاجة في الشقة وأكل الفواكه والمشروبات التي تُعيد تعبئة طاقة الحركة البطيئة وقوة التحمل.

زوايا تصوير سينمائية: عندما تصيب الأعداء بضربات مميزة في الرأس، تتغير كاميرا اللعبة لتلقط المشهد بشكل سينمائي حماسي.

القتال والاشتباك الجسدي: يمكنك تدمير بعض الجدران بضرب الأعداء عليها، وتتميز شخصية "لوسيا" بمهارات ملاكمة سريعة في القتال الأعزل بدون سلاح، بالإضافة إلى حركتها الذكية في إعادة تعبئة الذخيرة بجد يد واحدة أثناء حمل الحقائب باليد الأخرى.

عمليات السطو والتفاعل مع الناس: يمكنك سرقة المطاعم والمحلات الصغيرة بعد إخفاء السلاح خلف ظهرك، لكن عليك الحذر لأن بعض المارة لن يقفوا متفرجين بل قد يحاولون ضربك والإمساك بسلاحك.

عداد الأموال والواجهة: أُضيفت فاصلة بين أرقام الآلاف في النقود لسهولة القراءة، وهناك عدادان للمال؛ أحدهما للسيولة التي في جيبك والآخر للبنك، كما تم تحديث عجلة العناصر لتسهيل اختيار الأقنعة، النظارات، الملابس، والعلاجات.

الذكاء الاصطناعي ونظام الشرطة والمطاردات (6 نجوم)

أصبحت الشرطة في اللعبة أكثر ذكاءً ومتابعة للتفاصيل الصغيرة:

عودة الـ 6 نجوم: عادت نجوم المطاردة القصوى إلى 6 نجوم كما كانت في الأجزاء القديمة.

معلومات الشرطة عنك: تظهر أيقونات أسفل النجوم تشرح لك ما تعرفه الشرطة عنك حالياً (هل عرفوا وجهك عبر الكاميرات، أو وصف ملابسك، أو نوع سيارتك، أو رقم اللوحة، أو القناع، أو وجود شريك معك).

تغير ألوان النجوم: تتحول النجوم من الأبيض إلى الأحمر عندما تبتعد عن أنظار الشرطة لكنهم ما زالوا يبحثون عنك، وتصبح أطُراً فارغة عندما تصل الشرطة لمكان الجريمة دون معرفة ملامح الفاعل.

الهروب والأقنعة: ارتداء الأقنعة يحميك من التعرف على وجهك. وحرق سيارة الهروب أو تغييرها يُخفي معلومات السيارة تماماً عن الشرطة.

طريقة سرقة السيارات الجديدة: السيارات القديمة تُفتح باستخدام أداة معدنية يدوية (Slim Jim) أو بكسر الزجاج، بينما تحتاج السيارات الفاخرة والحديثة إلى جهاز إلكتروني لاستنساخ المفتاح الذكي.

أبطال القصة والتفاعل بين الشخصيات في لعبة GTA 6

عند الغوص في تفاصيل القصة وأبطالها، يأتي الثنائي "جيسون ولوسيا" في الصدارة؛ حيث تشكل علاقتهما العاطفية ركيزة أساسية للأحداث، وإن كانت حمايتها والحفاظ عليها وسط العالم الإجرامي لن يكون أمراً سهلاً.

ينفذ البطالان مهام توريد وتجميع المواد المخدرة لحساب شخصية تُدعى "Boobie Ike"، مما يؤكد أنه سيكون أحد الشخصيات الرئيسية المانحة للمهام في اللعبة.

يلتقي الثنائي في حانة على سطح أحد المباني بالزوجين "برايان ولوري هيدر"، وهما صديقان قديمان لجيسون، وبحكم عمل "برايان" في تهريب المخدرات، فمن المتوقع كسب ثقته وتنفيذ عمليات لحسابه.

يظهر في منتصف العرض "راول باتيستا"، وهو خبير في سرقة البنوك، لينضم إلى جيسون ولوسيا للتحضير لعمليات سطو مسلحة، كما تُظهر اللقطات مشاركته في اشتباك ناري، مما يعني أن الخطة لن تسير دائماً كما هو برمج لها.

يستعرض العرض لقطات من مهمة حماية شخصية؛ حيث يتولى اللاعب تأمين "أندري ديليون"، وهو شخصية إعلامية مشهورة يتعرض لهجوم مسلح أثناء تواجده في حفل شركة Megamundo.

أماكن وخريطة GTA 6 في ولاية ليونيدا وخفايا Vice City

لا تقتصر تجربة Vice City بحلتها الحديثة على التعرف على وجوه جديدة فحسب بل تأخذنا في جولة عبر مواقع ساحرة بعضها يخوضه اللاعب لأول مرة وبعضها الآخر يحمل عبق الذكريات لعشاق السلسلة يستمتع البطالان جيسون ولوسيا بأوقات الاسترخاء على رمال شواطئ شهيرة مثل Vice Point أو Ocean Beach أو Washington Beach بينما يظهر جيسون في لقطة أخرى وهو يقفز من الرصيف إلى مياه البحر وسط الدلافين مما يؤكد أن المحيط يزخر بفرص ترفيهية لا حصر لها بعيداً عن صخب المهام الرئيسية

الحانة الفاخرة المقامة على سطح أحد المباني والتي خطفت الأنظار في العرض الإعلاني تحمل اسم Effluvia وعلى الرغم من أن المعنى الحرفي للكلمة يشير إلى الرائحة الكريهة فإن الإطلالة التي توفرها الحانة على أفق المدينة تعد ساحرة وبديعة.

عند الدقيقة 12 من العرض تظهر جزيرة Starfish Island بأبهى صورها وهي المنطقة العقارية الفاخرة التي يذكرها جمهور الجزء القديم GTA Vice City كمعقل لبارون المخدرات الشهير ريكاردو دياز وتطرح المشاهد تساؤلاً حول ما إذا كان البطالان سيمتلكان مقراً خاصاً بهما وسط هذه القصور المترامية وملاعب التنس الفخمة

وسيراً على أسلوب السلسلة المعتاد في اختيار أسماء طريفة للمحلات تعتمد على التلاعب بالألفاظ يبرز متجر المثلجات Lickety Split والذي يعكس الهوية الكوميدية الساخرة لعالم اللعبة

كما تسلط اللقطات الضوء على سفينة سياحية عملاقة ترسو في المياه ولأن اللعبة طالما قدمت مهام تسلل داخل سفن البضائع يبدو أن هذا الجزء سيأخذنا لمستوى جديد يتيح لنا صعود هذه السفن الترفيهية الضخمة واستكشافها

وبالعودة لمشهد الإطلالة من حانة Effluvia تبدو المناظر الطبيعية في لعبة GTA 6 أشد جمالاً حيث تتميز اللعبة بمدى رؤية أفق لانهائي مع حركة طيران كثيفة وحياة تدب في سماء المدينة وشوارعها.

المركبات وواقعية القيادة في لعبة GTA 6

تتمتع القيادة في اللعبة بفيزياء محسنة وتفاصيل مذهلة:

التفاصيل داخل وخارج السيارة: يمكنك رؤية تفاصيل الصالون الداخلي ودواسات البنزين، مع عمل إشارات الانعطاف تنفيذاً للوحات المرور في المدينة، وتأثر شعر "لوسيا" بحركة السيارة عند الانعطاف السريع.

الحوادث والمطاردات: عند إطلاق النار على الإطارات تنقلب السيارة عدة مرات بشكل حماسي، كما ستشاهد شاحنات السحب وهي تجر السيارات المعطلة في الشوارع وسط الازدحام.

أنواع المركبات المتوفرة:

سيارات معروفة وجديدة مثل Bobcat وRumpo وطراز Willard الكلاسيكي.

حافلات الجولات السياحية، وسيارة جيسون (Sentinel) التي تحمل لوحة مرورية مكتوب عليها "Discover Gloriana".

وسائل نقل متنوعة: الدراجات الكهربائية الصغيرة، قوارب الكاياك، القوارب البرمائية للمستنقعات، الدراجات المائية، وقارب الصيد Lure Predator.

الأغاني والموسيقى المؤكدة في لعبة GTA 6

تحتوي اللعبة على مكتبة أغاني ضخمة عبر محطات الراديو والمصاعد، ومنها:

Pop Bottles – Birdman & Lil Wayne

Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers

Devil Woman – Cliff Richard

People Are People – Depeche Mode

Pound Town – Sexyy Red & Tay Keith

Skrilla – Kodak Black

Love Bites – Def Leppard

But I Think It's a Dream – Captain & Tennille

Cars and Girls – Prefab Sprout

Se Me Nota – Chimbala x Omega

Off the Grid – !!! (Chk Chk Chk) & Meah Pace

Mine O' Mine – Aluna & Jayda G

Inner Light – Elderbrook & Bob Moses

Against All Odds – Phil Collins (موسيقى المصاعد).

موعد الإطلاق الرسمي للعبة GTA 6 والمنصات المدعومة

أكدت شركة Rockstar Games رسمياً أن موعد إطلاق لعبة GTA 6 سيكون في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وستتوفر حصرياً لأجهزة الجيل الحديث PlayStation 5 وXbox Series X/S.

جميع الأنشطة الجانبية والألعاب المصغرة

يمكنك قضاء ساعات طويلة في تجربة أنشطة ترفيهية بعيداً عن مهام القصة، إليك جميع الأنشطة الجانبية في GTA 6 التي كُشف عنها حتى الآن: