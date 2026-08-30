موعد مباراة طرابزون سبور وآميد سبور في الدوري التركي 2027

خبرني - يستعد فريق طرابزون سبور لخوض مواجهة جديدة في الدوري التركي، عندما يحل ضيفا على آميد سبور ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويسعى طرابزون سبور إلى تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري التركي، خاصة مع رغبة الفريق في المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد.

يترقب عشاق كرة القدم المصرية ظهور محمد صلاح مع طرابزون سبور ضد آميد سبور، بعدما أصبح النجم المصري أحد أبرز عناصر الفريق خلال الموسم الجديد.

ويأمل صلاح في مواصلة تألقه مع طرابزون سبور، ومساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية وحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالدوري التركي.

تقام مباراة آميد سبور وطرابزون سبور يوم الإثنين 31 أغسطس/ آب 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.



تنقل مباراة طرابزون سبور وآميد سبور عبر قناة beIN Sports 3، الناقلة لمنافسات الدوري التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة طرابزون سبور وآميد سبور عبر منصة beIN Connect للمشتركين سلفا.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر الاشتراك في تطبيق "TOD" الذي ينقل قنوات منصة beIN.