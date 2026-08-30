هيئة البث: سفن تركية اقتربت من قطع بحرية إسرائيلية وحددت لها مسارات

خبرني - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن سفنا حربية تركية اقتربت من سفن للبحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط وحددت لها مسارات بحرية.

وأضافت أن البحرية التركية تعزز حضورها في البحر المتوسط عبر مناورات بحرية متواصلة وانتشار مكثف للقطع الحربية، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية رفعت مستوى استعدادها تحسبا لأي تطور، بما في ذلك احتمال حدوث تحول عملياتي قد يقود إلى سيناريو مواجهة بحرية مع تركيا.

وأشارت الهيئة إلى أن البحرية الإسرائيلية رصدت في الأشهر الأخيرة تزايدا في استعدادات البحرية التركية، بما في ذلك مناورات عسكرية واستعراض للقوة البحرية في البحر الأبيض المتوسط ومناطق الملاحة البحرية.

وبالتوازي مع ذلك، أفاد برنامج "هذا الصباح" على ريشيت بيت أن مصدرا في المؤسسة الأمنية قال إنه "ليس لدى إسرائيل أي رغبة في تحويل تركيا إلى عدو، وهناك قنوات سرية بين البلدين لنقل الرسائل ومنع الاحتكاك".

وتصاعد التوتر بين الجانبين في أعقاب انتقادات متكررة من الرئيس التركي تجاه سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، بما في ذلك حرب الإبادة على قطاع غزة، وتداعياتها على استقرار المنطقة.