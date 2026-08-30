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صحيفة تكشف: دول خليجية تتجه نحو شراء أسلحة إسرائيلية

  • 30 أغسطس 2026
  • 21:31
صحيفة تكشف دول خليجية تتجه نحو شراء أسلحة إسرائيلية

خبرني - كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن عددًا من دول الخليج تتجه بشكل متزايد نحو شراء منظومات وأسلحة من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات الأمنية في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية قوله إن هناك تعاونًا واسعًا مع دول مختلفة، في إشارة إلى تنامي العلاقات الأمنية والعسكرية بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة.

وجاءت التصريحات على هامش الحديث عن منظومة المدفع البحري «تايفون» التي تطورها شركة «رافائيل» الإسرائيلية، والتي تعد واحدة من المنتجات العسكرية التي تسعى إسرائيل إلى تسويقها خارجيًا.

وفي السياق، تطرقت «معاريف» إلى أزمة مرتبطة بخطة افتتاح مصنع تابع لشركة «رافائيل» في مدينة أوسنابروك الألمانية، داخل منشأة تابعة لشركة «فولكسفاغن» من المقرر إغلاقها بحلول عام 2027.

وبحسب الخطة، يُفترض تحويل المصنع إلى منشأة لإنتاج مكونات لمنظومة الدفاع الجوي «القبة الحديدية»، وهو ما كان من شأنه الحفاظ على آلاف الوظائف، إلا أن قطر، التي تمتلك نحو ربع أسهم شركة «فولكسفاغن»، تعارض تنفيذ المشروع.

وعندما سُئل المسؤول الإسرائيلي عن الأزمة مع ألمانيا والاعتراض القطري على المشروع، تجنب الخوض في تفاصيلها، مكتفيًا بالقول إن إسرائيل لديها «مئات من أوجه التعاون الدولي».

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